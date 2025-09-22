allahabad university hostels conducts midnight inspections anti ragging squad for the first time इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आधी रात को जांच, पहली बार होने जा रहा है ये काम; जानें डिटेल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsallahabad university hostels conducts midnight inspections anti ragging squad for the first time

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आधी रात को जांच, पहली बार होने जा रहा है ये काम; जानें डिटेल

एंटी-रैगिंग पोर्टल पर PCB हॉस्टल से चार शिकायतें दर्ज होने के बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने शुक्रवार की आधी रात सुरक्षाकर्मियों और कर्नलगंज पुलिस के साथ हॉस्टल में जांच की। इस दौरान नवप्रवेशी छात्रों के बयान लिए गए। जांच में 15 छात्रों को चिह्नित किया था, जिनमें से सात को नोटिस जारी किया गया।

Ajay Singh कार्यालय संवाददाता, प्रयागराजMon, 22 Sep 2025 07:05 AM
share Share
Follow Us on
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आधी रात को जांच, पहली बार होने जा रहा है ये काम; जानें डिटेल

Allahabad University: इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन रैगिंग की घटनाओं को लेकर सख्त हो गया है। पीसीबी हॉस्टल में हाल ही में दर्ज शिकायतों के बाद शुक्रवार की आधी रात को जांच के साथ विश्वविद्यालय ने पहली बार प्रत्येक छात्रावास के लिए अलग-अलग एंटी रैगिंग स्क्वॉयड का गठन कर दिया है। प्रत्येक टीम का नेतृत्व एक वरिष्ठ शिक्षक को सौंपा गया है। ये टीमें रैगिंग पर निगरानी रखेंगी, आकस्मिक निरीक्षण करेंगी, तत्काल कार्रवाई करेंगी और पीड़ित छात्रों की काउंसिलिंग भी सुनिश्चित करेंगी। वहीं, विश्वविद्यालय के सभी गर्ल्स हॉस्टलों के लिए भी अलग समिति बनाई गई है।

बता दें कि एंटी-रैगिंग पोर्टल पर पीसीबी हॉस्टल से चार शिकायतें दर्ज होने के बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने शुक्रवार की आधी रात सुरक्षाकर्मियों और कर्नलगंज पुलिस के साथ हॉस्टल में जांच की। इस दौरान नवप्रवेशी छात्रों के बयान लिए गए। जांच में 15 छात्रों को चिह्नित किया था, जिनमें से सात को नोटिस जारी किया गया। शनिवार सुबह विपिन सोनी (कमरा नंबर 21), हर्ष दुबे (कमरा नंबर 74), अभय कुमार (कमरा नंबर 104) और गगन सोनी (कमरा नंबर 54) को हॉस्टल से निष्कासित कर कमरे खाली कराए गए थे।

ये भी पढ़ें:यूपी में 66 हेडमास्टरों को साढ़े 5 महीने बाद नए सिरे से तैनाती, जारी हुआ ये आदेश

हिंदू हॉस्टल में औचक निरीक्षण

इविवि प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने रविवार को हिंदू हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। शिकायत मिली थी कि हॉस्टल में बिजली की खपत असामान्य रूप से अधिक हो रही है। निरीक्षण के दौरान टीम ने पांच हीटर, तीन इंडक्शन, एक रोटी मेकर जब्त किया गया।

ये भी पढ़ें:यूपी में गजब हो गया, एक ही आदमी एक साथ 6 जिलों में नौकरी करते मिला; ली सैलरी

कमेटी में ये हैं शामिल

एसएसएल: डॉ. प्रतीक श्रीवास्तव, डॉ. ज्ञान चंद्र सिंह यादव, डॉ. शिव कुमार यादव, डॉ. आनंद प्रताप चंद

पीसीबी: डॉ. पवन कुमार शर्मा, डॉ. शशिकांत शुक्ल, डॉ. महेन्द्र तिवारी, डॉ. आशीष धर त्रिपाठी

गंगानाथ झा: डॉ. ए के चतुर्वेदी, डॉ. आशीष धर त्रिपाठी, डॉ. मनीष कुमार गौतम, डॉ. देवी प्रसाद सिंह

डायमंड जुबिली: डॉ. जय सिंह, डॉ. आनंद प्रताप चंद, डॉ. देवी प्रसाद सिंह, डॉ. सुरेश सिंह

मुस्लिम बोर्डिंग: प्रो. केएन उत्तम, डॉ. नगंगबम सरत सिंह, डॉ. सुरेश सिंह, डॉ. शशिकांत शुक्ल

अमरनाथ झा: डॉ. कार्तिकेय मिश्र, डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉ. सत्य प्रकाश, डॉ. नगंगबम सरत सिंह

केपीयूसी: डॉ. अतुल नारायण सिंह, डॉ. मनोज कुमार सिंह, डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉ. अभय प्रताप पांडेय

हिन्दू : डॉ. अतुल नारायण सिंह, डॉ. मनीष कुमार गौतम, डॉ. ज्ञान चंद्र सिंह यादव, डॉ. पुष्पक वत्स

श्याम जी कृष्ण वर्मा: डॉ. मनीष श्रीवास्तव, डॉ. पुष्पक वत्स, डॉ. राहुल श्रीवास्तव, डॉ. सत्य प्रकाश

शताब्दी ब्वायज: डॉ. अभिषेक कुमार, डॉ. हरिओम गुप्ता, डॉ. मनीष श्रीवास्तव, डॉ. महेन्द्र तिवारी

राधा कृष्णन: डॉ. जय सिंह, डॉ. अभय प्रताप पांडेय, डॉ. देवी प्रसाद सिंह, डॉ. राहुल श्रीवास्तव

महिला परिसर: डॉ. सरोज यादव, डॉ. अर्चना सिंह, डॉ. रचना त्रिपाठी, डॉ. मीनाक्षी जोशी

Allahabad University UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |