वेतन पर निर्णय लेने के दो बार आदेश पर विचार किए बगैर मनमाने आदेश क्यों: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा आजमगढ़ व सचिव बेसिक शिक्षा को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 22 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि याची के वेतन भुगतान पर निर्णय लेने के लिए दो बार हुए आदेश पर विचार किए बगैर मनमाने आदेश क्यों किए गए। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने गणेश चौहान की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आदेश में प्रत्यावेदन निरस्त करने के सहायक निदेशक के दो आधारों, पहला यह कि याची मूल नियुक्ति के समय 19 जुलाई 1985 को नाबालिग था और दूसरा पद विज्ञापित नहीं किया गया था, को अस्वीकार कर फिर से निर्णय लेने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा कि याची की नियुक्ति को दोनों आदेशों में अवैध नहीं माना गया था। इसके बाद भी अधिकारियों ने अपना ही आदेश दोहराकर याची को न्याय से वंचित क्यों किया। कोर्ट का आदेश समझने में विफल रहना समझ से परे है। कोर्ट के आदेश पर कुछ नहीं कहा और मनमाने ढंग से आदेश कर दिया। याची का कहना है कि उसकी नियुक्ति श्री ठाकुर जी जूनियर हाईस्कूल बालकुंडा आजमगढ़ में 1985 में चपरासी पद पर की गई थी। दो दिसंबर 2006 को विद्यालय को राजकीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई तो 11 जून 2007 को सहायक निदेशक ने कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया और वेतन भुगतान का आदेश दिया लेकिन याची को छोड़ दिया गया। इस पर दाखिल याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने सहायक निदेशक को याची का पक्ष सुनकर आदेश करने का निर्देश दिया। एक नवंबर 2007 को याची का प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया।
कहा गया कि नियुक्ति के समय याची नाबालिग था और नियुक्ति का विज्ञापन नहीं निकाला गया था। कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर नए आदेश के लिए प्रकरण वापस कर दिया। कोर्ट के आदेश की उपेक्षा कर पिछले दो आधारों सहित यह भी कि याची जून 2009 तक चार साल गैर हाजिर है, के साथ मांग अस्वीकार कर दी। कहा कि याची वेतन पाने का हकदार नहीं है। फिर याचिका की गई। इस बार कोर्ट ने 13 जुलाई 2017 को सचिव बेसिक शिक्षा को विचार कर आदेश करने का निर्देश दिया। 26 फरवरी 2020 को सचिव ने भी कहा कि नियुक्ति अवैध थी इसलिए याची वेतन पाने का हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेशों की उपेक्षा कर निर्णय लेने को गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।