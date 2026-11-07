यूपी में नागरिक अधिकारों की स्थिति शर्मनाक, पुलिस को परवाह ही नहीं; हाईकोर्ट ने खूब लताड़ा

हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी हो रही है। अवैध हिरासत के मामले में कोर्ट ने सीसीटीवी खराब होने की दलील खारिज की और तत्काल रिहाई के साथ 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया।

उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि प्रदेश में नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति बेहद शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की कोई खास परवाह नहीं है। इन अधिकारों का उल्लंघन पुलिस के लिए अब सामान्य बात बनता जा रहा है।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की पीठ ने यह टिप्पणी अवैध हिरासत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अवैध हिरासत के आरोप वाले मामलों में पुलिस सीसीटीवी कैमरे खराब होने का बहाना नहीं बना सकती। हाईकोर्ट ने अफजल अहमद की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को 20 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने का निर्देश दिया।

5 सितंबर को हिरासत में लेने का आरोप, दो दिन बाद दिखाई गिरफ्तारी लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अफजल अहमद से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिजनौर पुलिस ने उन्हें 5 सितंबर 2026 को हिरासत में ले लिया था, लेकिन उनकी औपचारिक गिरफ्तारी 7 सितंबर 2026 को दिखाई गई। अफजल की बेटी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों और एसओजी के कुछ अधिकारियों ने उनके पिता को जबरन उठा लिया था।

याचिका के मुताबिक, पुलिस के बुलाने पर अफजल अहमद अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचे थे। दोनों 5 सितंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे अपनी गाड़ी में बैठे थे और एसएचओ से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान थाने के गेट के पास एक कार आकर रुकी। आरोप है कि उस कार से चार लोग उतरे। उन्होंने उनकी गाड़ी को घेर लिया और अफजल अहमद को जबरन अपने साथ ले गए।

हाईकोर्ट ने मांगी सीसीटीवी फुटेज, पुलिस ने बताया खराब था सिस्टम मामले में लगाए गए आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हाईकोर्ट ने पहले पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 5 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे से 7 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे तक की रिकॉर्डिंग मांगी थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि संबंधित अवधि की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है।

पुलिस की ओर से इस संबंध में 5 सितंबर की जनरल डायरी में दर्ज एक एंट्री का हवाला दिया गया। इसमें बताया गया था कि उस दिन आंधी-तूफान आया था। बारिश का पानी लैन (LAN) केबल के जरिए सीसीटीवी सिस्टम में चला गया, जिससे कैमरे खराब हो गए और रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं हो सकी।

बार-बार सीसीटीवी फुटेज गायब होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी पुलिस की इस दलील पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब अदालत ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज मांगी हो और जवाब में उसके उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई हो।

अदालत ने टिप्पणी की कि लगभग हर ऐसे मामले में, जब सीसीटीवी फुटेज पेश करने के लिए कहा जाता है, तो ज्यादातर मामलों में किसी न किसी वजह से रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट दे दी जाती है।

पीठ ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशनों के सीसीटीवी सिस्टम के लगातार खराब होने का व्यापक मुद्दा एक अन्य मामले में भी विचाराधीन है। उस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।

‘सीसीटीवी खराब होने का बहाना अवैध हिरासत के मामले में नहीं चलेगा’ हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध हिरासत के मामले में पुलिस सीसीटीवी खराब होने का बहाना नहीं बना सकती। अदालत ने कहा कि यदि पुलिस इस तरह का स्पष्टीकरण देती है तो इससे याचिकाकर्ता के इस दावे को स्वीकार करने का आधार मिलता है कि संबंधित व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था और सच्चाई छिपाने के लिए जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई।

पीठ ने इस मामले में एसएचओ अनु कुमारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि उन्होंने मामले के फैसले के लिए जरूरी सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराई। हाईकोर्ट ने माना कि इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फुटेज प्रतिवादी संख्या तीन के हितों के खिलाफ थी और इसी वजह से उसे जानबूझकर छिपाया गया।

एसएचओ की सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होगी अदालत की नाराजगी अदालत ने एसएचओ अनु कुमारी के रवैये पर नाराजगी दर्ज करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में की गई टिप्पणी उनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज की जाए। इसके अलावा राज्य सरकार से यह भी विचार करने को कहा गया कि उन्हें मौजूदा पद पर आगे बनाए रखना उचित है या नहीं।