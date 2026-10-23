इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दर्जनों न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए, किस जज को क्या जिम्मेदारी?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दर्जनों न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। हाईकोर्ट ने दर्जनों न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल करते हुए स्थानांतरण व नई तैनाती की अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के उच्चतर न्यायिक सेवा स्तर के दर्जनों न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल करते हुए स्थानांतरण व नई तैनाती की अधिसूचना जारी कर दी है। महानिबंधक मंजीत सिंह श्योरण की अधिसूचना के अनुसार स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में जालौन (उरई) के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीलीभीत का पीठासीन अधिकारी, अयोध्या के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश राहुल कुमार कात्यायन को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अमरोहा का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अयोध्या के पीठासीन अधिकारी वेद प्रकाश वर्मा को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण लखनऊ (दक्षिण) का पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निदेशक कुणाल वेपा को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हापुड़ का पीठासीन अधिकारी, ललितपुर के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश जालौन (उरई), मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मैनपुरी के पीठासीन अधिकारी इंतखाब आलम को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश कानपुर नगर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण औरैया के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार-I को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह-II को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बुलंदशहर का पीठासीन अधिकारी बनाया है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मेरठ (उत्तर) के पीठासीन अधिकारी शैलेंद्र पांडेय को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण गोरखपुर का पीठासीन अधिकारी, मुजफ्फरनगर के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश खलीकुज्जमा को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण औरैया का पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रयागराज (उत्तर) के पीठासीन अधिकारी परवेंद्र कुमार शर्मा को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश औरैया, श्रावस्ती (भींगा) के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश आनंद कुमार-I को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इटावा का पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इटावा के पीठासीन अधिकारी राम चंद्र यादव-I को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश श्रावस्ती (भींगा), मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण झांसी के पीठासीन अधिकारी मनराज सिंह को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश ललितपुर और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण फतेहपुर के पीठासीन अधिकारी शिव चंद को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कुशीनगर (पडरौना) का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।

​इसी क्रम में अयोध्या के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह-I को अयोध्या का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट), अयोध्या की विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण को अयोध्या का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन प्रसाद यादव को अयोध्या का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), अयोध्या के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक यादव को अयोध्या का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अयोध्या, बाराबंकी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय आर्य को बाराबंकी का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट), बाराबंकी के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र तिवारी को बाराबंकी का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी को बाराबंकी का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), बाराबंकी के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह-I को बाराबंकी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अनु सक्सेना को पीलीभीत का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी बाराबंकी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह-III को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रयागराज (उत्तर) का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। पीलीभीत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुनील कुमार-II को पीलीभीत में ही महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), पीलीभीत की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अनु सक्सेना को पीलीभीत का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट), पीलीभीत की विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा प्रधान को पीलीभीत का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), पीलीभीत के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम किशोर-IV को पीलीभीत का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पीलीभीत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश फिरोजाबाद बनाया गया है।

शबिस्तान अकील को बागपत का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी ​आगरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार-I को आगरा का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट), आगरा के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव को आगरा का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम), आगरा के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गोयल को आगरा का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), आगरा के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार-II को आगरा का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और आगरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मेरठ (उत्तर) का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। ​बागपत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबिस्तान अकील को बागपत का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), बागपत के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल को बागपत का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और बागपत की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मैनपुरी का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।

देव कांत शुक्ल को कानपुर नगर का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी ​कानपुर नगर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशा श्रीवास्तव को कानपुर नगर का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट), कानपुर नगर के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देव कांत शुक्ल को कानपुर नगर का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सपना त्रिपाठी-I को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश गोंडा, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग लखनऊ के सचिव वीर भद्र को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण फतेहपुर का पीठासीन अधिकारी, आजमगढ़ के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शाही को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश बांदा, फिरोजाबाद की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना गुप्ता को फिरोजाबाद का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), फिरोजाबाद की विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश साक्षी शर्मा को फिरोजाबाद का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फिरोजाबाद की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलू मोघा को प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश पीलीभीत बनाया गया है।

राजेश्वरी तोलिया को लखीमपुर खीरी का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी ​लखीमपुर खीरी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को लखीमपुर खीरी का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट), लखीमपुर खीरी की विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेनू सिंह को लखीमपुर खीरी का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह-II को लखीमपुर खीरी का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), लखीमपुर खीरी की विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश्वरी तोलिया को लखीमपुर खीरी का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है।