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खनन ठेका आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी, जिला पंचायत से जवाब-तलब

Dinesh Rathour सहारनपुर
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खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका आवंटन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद जिला पंचायत में खलबली मची है। सरकारी राजस्व को करोड़ों की चपत पहुंचने के आरोपों से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट ने जिला पंचायत और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

खनन ठेका आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी, जिला पंचायत से जवाब-तलब

Saharanpur News: खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका आवंटन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद जिला पंचायत में खलबली मची है। सरकारी राजस्व को करोड़ों की चपत पहुंचने के आरोपों से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट ने जिला पंचायत और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बावजूद तीन वर्षों से कार्रवाई न होने पर हैरानी और नाराजगी जताई है। अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।

आरएस नेगी द्वारा दायर याचिका में आरोप है कि जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा खनन अभिवहन शुल्क वसूली का ठेका ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के बजाय, बातचीत के आधार पर मनमाने तरीके से दिया गया है। आरोप है कि 2022-23 में जहां इस ठेके के लिए 3 लाख और 3.03 लाख रुपये प्रतिदिन तक की बोलियां आई थीं, वहीं नियमों को दरकिनार करते हुए मात्र 2.05 लाख रुपये प्रतिदिन की दर पर ठेका आवंटित कर दिया गया था। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ।

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शिकायत पर तत्कालीन कमिश्नर द्वारा इसकी जांच की गई थी। 13 दिसंबर 2022 की उनकी जांच रिपोर्ट में उपखनिज नियमावली के उल्लंघन, प्रक्रियागत अनियमितताओं तथा राजस्व हानि का खुलासा हुआ था। इसके बावजूद तीन साल से अधिक समय बीतने पर भी जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पक्षों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने को लेकर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व कुनाल रवि सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान इस पर हैरानी जताते हुए टिप्पणी की कि आखिर कमिश्नर की जांच में उपखनिज नियमावली के उल्लंघन और राजस्व हानि के खुलासे के बावजूद, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अदालत के कड़े रुख के बाद जिला पंचायत और प्रशासनिक हलकों में खलबली मची है। मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई को होनी है।

यह लगाए गए मुख्य आरोप

ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को दरकिनार कर बातचीत के आधार पर ठेका आवंटित करने का आरोप
3 लाख और 3.03 लाख प्रतिदिन की बोलियों को छोड़ 2.05 लाख प्रतिदिन में ठेका देने का मामला
सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचने का दावा
कमिश्नर जांच रिपोर्ट में उपखनिज नियमावली उल्लंघन और अनियमितताओं की पुष्टि

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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