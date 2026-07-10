Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुआवजे में देरी और विधवा को कोर्ट के चक्कर लगवाने पर हाई कोर्ट गंभीर, कहा-जबरन थोपा गया मुकदमा

By Dinesh Rathour
​प्रयागराज, विधि संवाददाता।
Follow us on Google News
share

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत मुआवजा मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एक दिवंगत अधिवक्ता की विधवा को मुआवजे के लिए बार-बार अदालत के चक्कर लगवाने को जबरन थोपा गया मुकदमा करार दिया।

मुआवजे में देरी और विधवा को कोर्ट के चक्कर लगवाने पर हाई कोर्ट गंभीर, कहा-जबरन थोपा गया मुकदमा

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत मुआवजा मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एक दिवंगत अधिवक्ता की विधवा को मुआवजे के लिए बार-बार अदालत के चक्कर लगवाने को जबरन थोपा गया मुकदमा करार देते हुए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण कोष ट्रस्टी सोसाइटी के सदस्य सचिव से जवाब मांगा है।

​यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने ज्योतिमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। ज्योतिमा ने अपने दिवंगत पति के मुआवजे के लिए वर्ष 2020 में ही आवेदन कर दिया था लेकिन उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण कोष ट्रस्टी सोसाइटी द्वारा उन्हें यह भुगतान नहीं किया गया। उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद न्यायालय के हस्तक्षेप पर अक्टूबर 2025 में जाकर उन्हें मूल भुगतान मिला। अब याची ने इस देरी के लिए ब्याज की मांग करते हुए दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

ये भी पढ़ें:पुराने मालिक के नाम बिल, टैक्स जमा करने वाला मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता:HC
ये भी पढ़ें:पत्नी के दोबारा शादी के बाद पहले पति से गुजारा भत्ता क्यों? HC ने मांग जवाब

वकीलों के लिए बनाई गई योजना का नहीं मिल रहा लाभ

​मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि वकीलों के कल्याण के लिए बनाई गई इस योजना की देखरेख के लिए महाधिवक्ता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनी है तो कोर्ट ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह जानकर बेहद खेद हो रहा है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। एक दिवंगत वकील की विधवा को मुआवजा पाने के लिए हाईकोर्ट की दौड़ लगानी पड़ रही है। यह पूरी तरह से एक जबरन थोपा गया मुकदमा है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण कोष ट्रस्टी सोसाइटी लखनऊ के सदस्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याची को ब्याज और हर्जाना देने का आदेश

कोर्ट ने उनसे दो बिंदुओं पर जवाब मांगा है, पहला यह कि ​ट्रस्ट के पास वर्तमान में अधिवक्ताओं की विधवाओं के ऐसे कितने मुआवजे के आवेदन लंबित हैं? दूसरा, ​जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को इस फंड के वितरण में इतनी देरी क्यों की जा रही है? कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्यों न ट्रस्ट की लापरवाही के कारण याची को ब्याज और भारी हर्जाना देने का आदेश किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक सही हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Prayagraj News Allahabad High Court Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।