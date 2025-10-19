वकील की पत्नी और बेटे से मारपीट पर हाईकोर्ट गंभीर, छुट्टी के दिन बैठी पीठ ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता के घर में घुसकर पुलिस द्वारा पत्नी, बेटे व नौकर से मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में जवाब मांगा है। साथ ही अधिवक्ता अवधेश मिश्र की फतेहगढ़ कोतवाली में गत 11 अक्तूबर को दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता के घर में घुसकर पुलिस द्वारा पत्नी, बेटे व नौकर से मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में जवाब मांगा है। साथ ही अधिवक्ता अवधेश मिश्र की फतेहगढ़ कोतवाली में गत 11 अक्तूबर को दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता अवधेश मिश्र की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह व प्रशांत सिंह रिंकू को सुनकर दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को विशेष खंडपीठ ने अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह, अधिवक्ता प्रशांत सिंह और संतोष कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद आरती सिंह के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि इस न्यायालय ने जिस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एसपी व अन्य पुलिस अधिकारियों को तलब किया, याची उस मामले में पीड़ित परिवार का अधिवक्ता है।

सीनियर एडवोकेट ने बताया कि एफआईआर में यह मामला बनाया गया है कि उसने मुकदमा अपराध संख्या 448 ऑफ 2020 के आरोपी से पांच लाख रुपये की मांग की थी ताकि उक्त मामले की पीड़िता मुकदमे में नामजद आरोपी के पक्ष में गवाही दे। अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि यह एफआईआर पुलिस अधीक्षक को तलब करने वाले आदेश के ठीक दो दिन बाद दर्ज की गई है, जो इसकी दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और इसके बाद की गई कार्रवाई और भी अधिक स्पष्ट है। पुलिस अधीक्षक ने इसी एफआईआर के आधार पर 100 कांस्टेबलों के साथ याची के आवास पर छापा मारा और उसकी पत्नी, बेटे व नौकर को पीटा तथा घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया।