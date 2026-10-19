BJP के टिकट पर लड़ना है यूपी चुनाव, HC ने मर्डर केस में दोषी की उम्रकैद पर लगा दी रोक; जमानत भी मंजूर
याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि दोषी ठहराए जाने से पहले वह बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, और अब वह 2027 का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर या संभव हुआ तो बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में हत्या के दोषी एक शख्स की उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि उस शख्स ने अदालत से गुजारिश की थी उसे अगले साल होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ना है। दोषी शख्स ने अदालत से कहा था कि वह उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, या संभवतः भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर लड़ना चाहता है। इस पर उसे बड़ी राहत देते हुए जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई जन प्रतिनिधियों की दोषसिद्धि पर रोक लगाई है। इसलिए उस आधार पर इस मामले में भी दोषसिद्धि पर रोक लगाई जा रही है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं का अपने क्षेत्र की जनता के प्रति एक विशेष कर्तव्य होता है, और अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगती है, तो उनके चुनाव लड़ने का अवसर खत्म हो सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने नंदलाल राय को जमानत दे दी। वाराणसी की एक अदालत ने पिछले साल अप्रैल 2025 में नंदलाल राय को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, “तमाम तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी राय है कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता को सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।”
दोषी व्यक्ति राजनीति में सक्रिय
अदालत ने यह आदेश हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास सुनाए गए नंद लाल राय की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। राय ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी। अपील लंबित रहने के दौरान राय की रिहाई की मांग करते हुए, उनके वकील ने दलील दी कि पीड़ित व्यक्ति राजनीति में सक्रिय था और आरोपी को केवल शक और अटकलों के आधार पर फंसाया गया है।
मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका
बार एंड बेंच के मुताबिक, सुनवाई के दौरान राय की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका है। राय के वकील ने जांच के दौरान उनका नाम काफी देर से सामने आने, चश्मदीदों के बयानों पर संदेह होने और हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी पर सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य प्रमोद कुमार निगम की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों में राय भी शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राय का संबंध गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी से रहा है।
5 अक्टूबर को दोषसिद्धि पर लगी रोक
हालांकि, राय के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि दोषी ठहराए जाने से पहले वह बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, और अब वह 2027 का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, या अगर संभव हो तो बीजेपी की ओर से लड़ना चाहते हैं। इन दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने 5 अक्टूबर को राय की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, "एक आम आदमी के आजीविका कमाने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए - जो कि किसी राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है - अपीलकर्ता की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि वह अपनी अपील के अंतिम फैसले तक जीवित रह सके।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।