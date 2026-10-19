BJP के टिकट पर लड़ना है यूपी चुनाव, HC ने मर्डर केस में दोषी की उम्रकैद पर लगा दी रोक; जमानत भी मंजूर

याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि दोषी ठहराए जाने से पहले वह बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, और अब वह 2027 का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर या संभव हुआ तो बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में हत्या के दोषी एक शख्स की उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि उस शख्स ने अदालत से गुजारिश की थी उसे अगले साल होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ना है। दोषी शख्स ने अदालत से कहा था कि वह उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, या संभवतः भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर लड़ना चाहता है। इस पर उसे बड़ी राहत देते हुए जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई जन प्रतिनिधियों की दोषसिद्धि पर रोक लगाई है। इसलिए उस आधार पर इस मामले में भी दोषसिद्धि पर रोक लगाई जा रही है।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं का अपने क्षेत्र की जनता के प्रति एक विशेष कर्तव्य होता है, और अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगती है, तो उनके चुनाव लड़ने का अवसर खत्म हो सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने नंदलाल राय को जमानत दे दी। वाराणसी की एक अदालत ने पिछले साल अप्रैल 2025 में नंदलाल राय को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, “तमाम तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी राय है कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता को सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।”

दोषी व्यक्ति राजनीति में सक्रिय अदालत ने यह आदेश हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास सुनाए गए नंद लाल राय की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। राय ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी। अपील लंबित रहने के दौरान राय की रिहाई की मांग करते हुए, उनके वकील ने दलील दी कि पीड़ित व्यक्ति राजनीति में सक्रिय था और आरोपी को केवल शक और अटकलों के आधार पर फंसाया गया है।

मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका बार एंड बेंच के मुताबिक, सुनवाई के दौरान राय की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका है। राय के वकील ने जांच के दौरान उनका नाम काफी देर से सामने आने, चश्मदीदों के बयानों पर संदेह होने और हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी पर सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य प्रमोद कुमार निगम की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों में राय भी शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राय का संबंध गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी से रहा है।