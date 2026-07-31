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हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया, हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाली दो सगी बहनों को किया तलब

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर अपनी पसंद से विवाह करने की इच्छुक दो बालिग महिलाओं की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को दोनों महिलाओं को छह अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।

allahabad highcourt
इलाहाबाद हाई कोर्ट

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर अपनी पसंद से विवाह करने की इच्छुक दो बालिग महिलाओं की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को दोनों महिलाओं को छह अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया कि दिव्या भाटिया उर्फ जोया दिया भाटिया (20 वर्ष) और अंशु भाटिया उर्फ अमीना अंशु भाटिया (35 वर्ष) ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया है तथा वे अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करना चाहती हैं।

उनका आरोप है कि उनके पिता अनिल कुमार भाटिया ने उनकी स्वतंत्र पसंद का विरोध करते हुए झूठी एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस की मिलीभगत से उन्हें अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वैच्छिक था और इसमें किसी प्रकार के बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या दबाव का कोई तत्व नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधान लागू नहीं होते।

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कानूनी रूप से फैसले लेने में सक्षम हैं दोनों महिलाएं

न्यायमूर्ति संदीप जैन ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपने धर्म, विवाह, निवास तथा जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हैं। यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है और विवाह का निर्णय लिया है, तो उनके व्यक्तिगत निर्णयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमा, निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्त निर्णय के अधिकार का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा कि हेबियस कॉर्पस याचिका में सबसे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दोनों महिलाएं अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रही हैं या उन्हें अवैध रूप से रोका गया है। इसी उद्देश्य से अदालत ने दोनों को छह अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर गैर-अनुपालन का कारण बताना होगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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