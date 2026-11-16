आजम की गिरफ्तारी में नियमों का पालन हुआ या नहीं? हाई कोर्ट ने ED के इस अफसर से मांगा हलफनामा

आजम को ईडी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान नियमों के पालन को लेकर हाईकोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। कोर्ट ने ED को उस संबंधित अधिकारी का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसने आजम से उनके परिवार के सदस्यों के नाम देने को कहा था।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी में नियमों के पालन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उस संबंधित अधिकारी का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसने आजम खान से उनके परिवार के सदस्यों के नाम देने को कहा था, ताकि उनकी गिरफ्तारी की सूचना उन्हें दी जा सके और यह स्पष्ट हो सके कि गिरफ्तारी के दौरान संबंधित नियमों का पालन किया गया था। कोर्ट ने ईडी से जांच में सहयोग न करने के संदर्भ में एजेंसी की ओर से जारी वीडियो और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन किए जाने का हलफनामा मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

​यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। ​आज सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने दलील दी कि दोहरे पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित होने के बाद 31 अक्टूबर की शाम आजम खान रामपुर जेल से रिहा हुए थे, लेकिन महज 40 मिनट बाद ही ईडी ने उन्हें जेल के बाहर दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। सिब्बल ने कहा कि 2024 के बाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने की कोशिश के तहत हर बार रिहाई से पहले नया मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ​सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए कहा कि ईडी ने न तो आजम खां को गिरफ्तारी के आधार (ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट) उपलब्ध कराए और न ही मौके पर मौजूद उनके बेटे को सूचना दी। इसके बजाय उनकी 84 वर्षीय बहन को बिना आधार की प्रति संलग्न किए ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए सूचना भेजी गई। साथ ही उन्होंने पुरानी घटनाओं की एफआईआर में गाय-बकरियों तक को अपराध से अर्जित संपत्ति बताए जाने और किसानों को लौटाई जा चुकी जमीन के बदले जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने पर भी सवाल उठाए।

दूसरी ओर ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित पांच समकालीन दस्तावेज हैं, जो साबित करते हैं कि आजम खान को बार-बार गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और लेने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने खुद इनकार कर दिया। एएसजी राजू ने कहा कि आजम खां ने जानबूझकर रिश्तेदार का नाम न बताकर सहयोग नहीं किया ताकि बाद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार बनाया जा सके। बता दें कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले पांच नवंबर को हाईकोर्ट को सुनवाई करने का निर्देश दिया था।