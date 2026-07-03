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कोरोना योद्धा की पत्नी को भुगतान न करने पर हाई कोर्ट सख्त, आदेश न मानने पर प्रमुख सचिव को तलब

Dinesh Rathour गोरखपुर, मुख्य संवाददाता
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आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को तलब कर लिया है। कोर्ट ने कोरोना योद्धा की पत्नी को आर्थिक सहायता का भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसका प्रमुख सचिव ने अनुपालन नहीं किया है।

कोरोना योद्धा की पत्नी को भुगतान न करने पर हाई कोर्ट सख्त, आदेश न मानने पर प्रमुख सचिव को तलब

Gorakhpur News: कोरोना काल में बिजली आपूर्ति बहाल करते समय जान गंवा चुके लाइनमैन के परिजनों को अब न्याय मिलता दिख रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर मानने से इनकार करते हुए 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव को तलब किया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव (राजस्व) को 21 जुलाई को शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश होना है। उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि 17 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट द्वारा जारी भुगतान आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कराया गया।

दरअसल, कोविड काल में विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन गोपलापुर के रहने वाले विकिलेश गौड़ की बिजली आपूर्ति बहाल के दौरान 10 मई 2021 को कोरोना से मौत हो गई थी। मौत के बाद जिला प्रशासन ने विकिलेश गौड़ समेत 15 कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए 50 लाख रुपये भुगतान करने के लिए शासन को पत्र लिखा था। एक-एक कर इसमें 14 कर्मियों के परिजनों को भुगतान हो गया लेकिन विकिलेश के परिजनों को भुगतान नहीं हुआ। विकिलेश के पक्ष में दो जिलाधिकारियों ने शासन को पत्र लिखकर बताया था वह पूरी तरह फ्रंट लाइनर वर्कर था।

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दो साल बाद शासन ने रद कर दिया आवेदन

प्रशासन की ओर से दो साल तक पत्राचार चलता रहा लेकिन शासन से कोई जवाब नहीं आया। 28 जुलाई 2023 को शासन ने यह कहकर फाइल को बंद कर दिया कि विकिलेश गौड़ फ्रंट लाइन वर्कर नहीं था। इन दो सालों में मृतक के पिता निर्मल गौड़ लगातार आपदा और जिला प्रशासन कार्यालय के चक्कर लगाते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब निर्मल गौड़ को यह जानकारी हुई कि अन्य 14 कर्मचारियों के परिजनों को भुगतान हो गया तो उनकी सदमे से मौत हो गई।

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तीन साल से पत्नी लगा रही है चक्कर

ससुर की मौत के बाद विकिलेश की पत्नी से विभाग से लेकर जिला प्रशासन कार्यालय तक चक्कर लगाए लेकिन कहीं से बात नहीं बनी। आखिरकार विकिलेश की पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासन के 28 जुलाई 2023 के आदेश को निरस्त करते हुए एक महीने के अंदर 50 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया।

भुगतान न करने पर कोर्ट ने किया तलब

17 अप्रैल 2026 को जारी भुगतान आदेश का अनुपालन न किए जाने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव (राजस्व) को शपथ पत्र के साथ 21 जुलाई को तलब किया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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