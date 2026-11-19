इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तराधिकार के आधार पर जमीन के दाखिल-खारिज (नामांतरण) के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में कब्जे का अर्थ केवल वास्तविक और भौतिक कब्जा नहीं, बल्कि कानूनी कब्जा भी है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तराधिकार के आधार पर जमीन के दाखिल-खारिज (नामांतरण) के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में कब्जे का अर्थ केवल वास्तविक और भौतिक कब्जा नहीं, बल्कि कानूनी कब्जा भी है। उत्तराधिकार कानून के तहत किसी व्यक्ति को संपत्ति में अधिकार मिलने पर यह जरूरी नहीं कि वह स्वयं जमीन पर खेती कर रहा हो या मौके पर मौजूद हो। इसलिए केवल इस आधार पर किसी वैध उत्तराधिकारी को नामांतरण से वंचित नहीं किया जा सकता कि जमीन पर उसका वास्तविक कब्जा नहीं है।

न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने राकेश कुमार पाठक और एक अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में तहसीलदार, एसडीएम और मंडलायुक्त के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें प्रतिवादी संख्या पांच को मृतक अनिल कुमार पाठक का पुत्र मानते हुए उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया गया था।

2009 में शीला पाठक की हुई थी मौत मामले के अनुसार अनिल कुमार पाठक की पत्नी शीला पाठक की वर्ष 2009 में मृत्यु हो गई थी। अनिल कुमार की वर्ष 2016 में मृत्यु के बाद उनके दोनों भाइयों के नाम चार मई 2017 को निर्विवाद उत्तराधिकार के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिए गए। बाद में एक व्यक्ति ने तहसीलदार के समक्ष दावा किया कि वह अनिल कुमार का पुत्र है। तहसीलदार ने पांच नवंबर 2024 को भाइयों के नाम दर्ज करने का आदेश निरस्त कर उसे अनिल कुमार का पुत्र माना। अपील में मामला पुनर्विचार के लिए वापस भेजा गया, लेकिन तहसीलदार ने 13 फरवरी 2026 को फिर उसके पक्ष में निर्णय दिया। इस आदेश को अपील और पुनरीक्षण में भी बरकरार रखा गया।

उत्तराधिकार के विवादों का फैसला नहीं किया जा सकता याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33 और 34 के तहत नामांतरण की कार्यवाही में जटिल स्वामित्व और उत्तराधिकार के विवादों का निर्णय नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि कथित पुत्र के पास अनिल कुमार और शीला पाठक की संतान होने अथवा गोद लिए जाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। जमीन पर वास्तविक और भौतिक कब्जा भी याचिकाकर्ताओं का ही था। वहीं सरकारी वकील ने दलील दी कि उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण के लिए कब्जे का अर्थ कानूनी कब्जा है, न कि केवल मौके पर मौजूद रहना या खेती करना।

स्कूल, बीमा और बैंक के दस्तावेजों को माना महत्वपूर्ण हाईकोर्ट ने पाया कि पुत्र का दावा करने वाले व्यक्ति का जन्म आठ मई 1997 को हुआ था। वर्ष 2001 में चार वर्ष की उम्र में लिटिल फ्लावर प्राइमरी स्कूल में दाखिले के समय उसके माता-पिता के रूप में अनिल कुमार पाठक और शीला पाठक के नाम दर्ज थे। इसके अलावा अनिल कुमार की जीवन बीमा पॉलिसी के नामांकन और पंजाब नेशनल बैंक के खाते में भी उसे पुत्र बताया गया था। नगर निगम के अभिलेखों में पत्नी की मृत्यु के बाद अनिल कुमार की ओर से दिए गए शपथपत्र में उसका नाम नहीं होने से भी उसके पुत्र होने का दावा खारिज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय वह नाबालिग था।

केवल जमीन पर मौजूद व्यक्ति ही उत्तराधिकारी नहीं हो सकता कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33 में केवल कब्जे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें वास्तविक और भौतिक कब्जे की कोई अनिवार्य शर्त नहीं रखी गई है। यदि विधायिका का उद्देश्य केवल वास्तविक कब्जे को मान्यता देना होता तो कानून में स्पष्ट रूप से वास्तविक या भौतिक कब्जे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता। अदालत ने कहा कि कानून में वास्तविक कब्जे और कानूनी कब्जे के बीच अंतर है। वास्तविक कब्जा किसी संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण या मौजूदगी को दर्शाता है, जबकि कानूनी कब्जा व्यक्ति के वैधानिक अधिकार और उत्तराधिकार से पैदा होता है।