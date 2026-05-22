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नीट यूजी में एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को आरक्षण की मांग पर यूपी सरकार से हाईकोर्ट का जवाब तलब

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 काउंसिलिंग में एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट धारकों को आरक्षण देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।  

नीट यूजी में एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को आरक्षण की मांग पर यूपी सरकार से हाईकोर्ट का जवाब तलब

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 काउंसिलिंग में एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट धारकों को आरक्षण देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जौनपुर के सक्षम श्रीवास्तव की याचिका पर न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्या वीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रणब कुमार गांगुली ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने अब निरस्त हो चुकी नीट यूजी 2026 परीक्षा दी थी और वह एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट धारक हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी यूजीसीईटी-2026 की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि वहां अनारक्षित वर्ग में एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों के लिए एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रॉस्पेक्टस में भी एनसीसी अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत ग्रेस मार्क्स का प्रावधान है। याचिका में मांग की गई है कि नीट-2026 काउंसिलिंग ब्रोशर में संशोधन कर एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट धारकों को एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

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वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश स्थायी अधिवक्ता शरद चंद्र उपाध्याय ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जारी आरक्षण नीति में केवल एनसीसी ‘सी’ सर्टिफिकेट धारकों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एनसीसी ‘सी’ सर्टिफिकेट केवल स्नातक स्तर पर जारी किया जाता है, जबकि नीट यूजी परीक्षा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होती है। ऐसे में ‘बी’ सर्टिफिकेट धारकों को आरक्षण से वंचित करना उचित नहीं है। खंडपीठ ने मामले की तात्कालिकता को देखते हुए कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा अब 21 जून 2026 को पुनर्निर्धारित की गई है, इसलिए मामले में शीघ्र निर्णय आवश्यक है। अदालत ने संबंधित शैक्षिक प्राधिकरण को निर्देश जारी कर मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को तय की है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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