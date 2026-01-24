Hindustan Hindi News
लिवइन की अवधारणा से बढ़ रही बिना शादी साथ रहने की प्रवृत्ति, हाईकोर्ट ने रद्द की उम्रकैद की सजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पश्चिमी विचारों और लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा के प्रभाव में युवाओं में विवाह के बिना साथ रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और जब ऐसे संबंध टूटते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाती है।

Jan 24, 2026 11:15 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पश्चिमी विचारों और लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा के प्रभाव में युवाओं में विवाह के बिना साथ रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और जब ऐसे संबंध टूटते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाती है। कोर्ट ने कहा कि कानून महिलाओं के पक्ष में हैं इसलिए पुरुषों को उन कानूनों के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, जो उस समय बनाए गए थे जब लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा अस्तित्व में ही नहीं थी। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र प्रथम की खंडपीठ ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महाराजगंज द्वारा चंद्रेश को दी गई उम्रकैद सहित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करते हुए की।

अपीलार्थी चंद्रेश को आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 366 (विवाह के लिए अपहरण) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना ), पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (गंभीर प्रवेशी यौन हमला) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि अपीलार्थी शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर बेंगलुरु ले गया और बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता बालिग थी और विशेष अदालत ने अस्थि परीक्षण रिपोर्ट पर ठीक से विचार नहीं किया, जिससे उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष साबित हुई थी। खंडपीठ ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्यालय के रिकॉर्ड किशोर न्याय नियमों के अनुसार दस्तावेजी रूप से मान्य नहीं थे। मां द्वारा बताई गई पीड़िता की उम्र में विसंगतियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया। गौरतलब है कि एफआईआर में मां ने उम्र साढ़े 18 साल बताई थी।

खंडपीठ ने पीड़िता के आचरण को भी ध्यान में रखा क्योंकि उसने अपने बयान में स्वीकार किया था कि वह स्वेच्छा से घर छोड़कर अपीलार्थी के साथ गोरखपुर और फिर बेंगलुरु गई थी। सरकारी बस और ट्रेन से यात्रा करने के बावजूद उसने किसी भी समय कोई आपत्ति नहीं जताई। वह छह महीने तक बेंगलुरु के ऐसे इलाके में अपीलार्थी के साथ रही, जहां कई घर थे और उसके साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध थे। उसने अपने परिवार से तभी संपर्क किया, जब अपीलार्थी ने उसे शिकारपुर क्रॉसिंग पर वापस छोड़ दिया।

हाईकोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत दोषसिद्धि कानून के अनुसार बिल्कुल अनुचित थी‌ क्योंकि पीड़िता बालिग थी और अपनी मर्जी से गई थी। रेप के आरोपों और पॉक्सो एक्ट के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता बालिग थी तो पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराना भी अनुचित है। आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि भी उचित नहीं है क्योंकि पीड़िता बालिग थी और अपीलार्थी के साथ छह साल तक उसकी सहमति से संबंध थे। हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि अनुचित थी क्योंकि पीड़ित को धक्का देने की भूमिका अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों को कही गई थी, न कि अपीलार्थी को। इसी के साथ खंडपीठ ने दोषसिद्धि रद्द करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर ली।

