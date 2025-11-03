ग्रामसभा की जमीन से संबंधित चकबंदी कार्यवाही में राज्य को आवश्यक पक्षकार बनाना चाहिए: हाईकोर्ट

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार गांव सभा की भूमि और संपत्तियों से संबंधित सभी चकबंदी मामलों में आवश्यक पक्ष है, विशेष रूप से जहां ऐसी भूमि यूपी-राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 (1) (एच) के तहत श्मशान भूमि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता भूमि की श्रेणी में आती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार गांव सभा की भूमि और संपत्तियों से संबंधित सभी चकबंदी मामलों में आवश्यक पक्ष है, विशेष रूप से जहां ऐसी भूमि यूपी-राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 (1) (एच) के तहत श्मशान भूमि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता भूमि की श्रेणी में आती है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदेश में कहा कि एक बार जब क्षेत्र यूपीसीएच अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित हो जाता है तो धारा 11 (सी) के आधार पर चकबंदी प्राधिकारी को यह निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि राज्य सरकार, गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय निकाय प्राधिकरण में निहित कोई भी भूमि, जो उसके नाम पर विधिवत दर्ज है और उक्त परिस्थितियों में कोई भी भूमि जिसे यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 (1) (एच) के तहत सार्वजनिक उपयोगिता भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गांव सभा की ऐसी भूमि से संबंधित मामले में राज्य आवश्यक पक्ष बन जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने उप निदेशक चकबंदी हाथरस के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश से वर्ष 2010 के आदेश को इस तथ्य के बावजूद रद्द कर दिया गया था कि 2010 के आदेश को हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में बरकरार रखा था। मामले के तथ्यों के अनुसार हाथरस की सासनी तहसील के अमोखरी गांव स्थित भूमि का हिस्सा 1996 में चकबंदी कार्यवाही के दौरान याची को आवंटित किया गया था और राजस्व अभिलेखों में उसका नाम विधिवत दर्ज किया गया था। उक्त भूमि पर अब भी उसका कब्जा है। बाद में चकबंदी कार्यवाही के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील की गई जो अगस्त 1999 में खारिज हो गई।