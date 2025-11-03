ग्रामसभा की जमीन से संबंधित चकबंदी कार्यवाही में राज्य को आवश्यक पक्षकार बनाना चाहिए: हाईकोर्ट

Hindustan Hindi News
Allahabad High Court said that state should be made necessary party consolidation proceedings related to Gram Sabha land
संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार गांव सभा की भूमि और संपत्तियों से संबंधित सभी चकबंदी मामलों में आवश्यक पक्ष है, विशेष रूप से जहां ऐसी भूमि यूपी-राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 (1) (एच) के तहत श्मशान भूमि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता भूमि की श्रेणी में आती है।

Mon, 3 Nov 2025 11:13 PMDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार गांव सभा की भूमि और संपत्तियों से संबंधित सभी चकबंदी मामलों में आवश्यक पक्ष है, विशेष रूप से जहां ऐसी भूमि यूपी-राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 (1) (एच) के तहत श्मशान भूमि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता भूमि की श्रेणी में आती है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदेश में कहा कि एक बार जब क्षेत्र यूपीसीएच अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित हो जाता है तो धारा 11 (सी) के आधार पर चकबंदी प्राधिकारी को यह निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि राज्य सरकार, गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय निकाय प्राधिकरण में निहित कोई भी भूमि, जो उसके नाम पर विधिवत दर्ज है और उक्त परिस्थितियों में कोई भी भूमि जिसे यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 (1) (एच) के तहत सार्वजनिक उपयोगिता भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गांव सभा की ऐसी भूमि से संबंधित मामले में राज्य आवश्यक पक्ष बन जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने उप निदेशक चकबंदी हाथरस के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश से वर्ष 2010 के आदेश को इस तथ्य के बावजूद रद्द कर दिया गया था कि 2010 के आदेश को हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में बरकरार रखा था। मामले के तथ्यों के अनुसार हाथरस की सासनी तहसील के अमोखरी गांव स्थित भूमि का हिस्सा 1996 में चकबंदी कार्यवाही के दौरान याची को आवंटित किया गया था और राजस्व अभिलेखों में उसका नाम विधिवत दर्ज किया गया था। उक्त भूमि पर अब भी उसका कब्जा है। बाद में चकबंदी कार्यवाही के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील की गई जो अगस्त 1999 में खारिज हो गई।

इस निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण अपील उप संचालक चकबंदी के समक्ष की गई, जिन्होंने मार्च 2010 में पुनरीक्षण खारिज कर दिया। इस प्रकार 1999 का आदेश अंतिम हो गया। गांव के नेतृत्व में बदलाव के बाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने जनवरी 2025 में डीडीसी के समक्ष रिकाल अर्जी देकर दावा किया गया कि यह भूमि वास्तव में श्मशान भूमि (सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि) थी और पूर्व में की गई चकबंदी कार्यवाही के कारण ग्रामसभा को 0.520 हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ था। हाथरस के जिला उपायुक्त ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और को 2010 के आदेश को रद्द कर दिया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की गई थी।

Prayagraj News Up Latest News Allahabad High Court
