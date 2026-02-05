निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त को पुलिस के कागजात देना जरूरी, हाईकोर्ट ने रद्द किए आरोप

संक्षेप: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई के लिए आरोपी को पुलिस के कागजात दिया जाना अनिवार्य है। यह कहते हुए कोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है।

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई के लिए आरोपी को पुलिस के कागजात दिया जाना अनिवार्य है। यह कहते हुए कोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई का मूल तत्व है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 230 का पालन किए बिना की गई कार्यवाही निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई के सिद्धांत के विरुद्ध है। इटावा के जविजेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि बीएनएसएस की धारा 230 का अनुपालन अनिवार्य है। इसके उल्लंघन में किया गया कोई भी ट्रायल कानूनन टिकाऊ नहीं हो सकता। याची के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 137(2), 87, 352 और 65(1) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने 6 जनवरी, 2025 को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और 4 अप्रैल 2025 की तिथि आरोप तय करने के लिए निर्धारित की थी।

हाइकोर्ट में आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि इटावा स्थित पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने बीएनएसएस की धारा 230 के तहत अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले पुलिस कागजात और दस्तावेज आरोपी को उपलब्ध नहीं कराए। उनका कहना था कि इन दस्तावेजों के बिना आरोपी को बीएनएसएस की धाराओं 261 और 262 के तहत आरोपमुक्ति का आवेदन दाखिल करने के वैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। वहीं राज्य सरकार और निजी प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि पुलिस कागजात की प्रतियां आरोपी को दी गई थीं और आदेश पत्र पर उसके हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण हैं। यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी की उपस्थिति में ही संज्ञान लिया गया था और उसे आरोपमुक्ति आवेदन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद आरोप तय कर दिए गए।