रेप मामले में रूटीन तरीके से नहीं होना चाहिए डीएनए टेस्ट; इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट रूटीन तरीके से नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके बच्चे के डीएनए परीक्षण के गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं इसलिए रूटीन में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। 

Wed, 10 Sep 2025 10:11 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट रूटीन तरीके से नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके बच्चे के डीएनए परीक्षण के गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं इसलिए रूटीन में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बाध्यकारी और अपरिहार्य परिस्थितियां व ठोस आधार होने पर ही अदालत डीएनए जांच करा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने गाजीपुर निवासी रामचंद्र राम की याचिका खारिज करते हुए दिया है।

जमानियां थाना क्षेत्र में 29 मार्च 2021 को हुई रेप की घटना पर अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 452, 342, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। याची की ओर से कहा गया कि पीड़िता व उसके बच्चे का डीएनए परीक्षण कराया जाए ताकि न्यायालय के समक्ष सही तथ्य आ सकें। यह मांग इस आधार पर की गई कि बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ था लेकिन वह पूरी तरह से विकसित था।

कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार यह टिप्पणी की है कि न्यायालयों को पीड़िता और उसके बच्चे के डीएनए परीक्षण के प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि इसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों में डीएनए परीक्षण रूटीन तरीके से नहीं कराया जाना चाहिए।

यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक

उधर, बाराबंकी के देवा-चिनहट रोड स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर अवैध कब्जे के आरोप में की जा रही बुलडोजर कार्रवाई और जमीन की नापजोख पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की जांच और इसका निस्तारण अब 25 सितंबर तक बाराबंकी के जिलाधिकारी करेंगे। याची की और से जमीन मामले में हुई करवाई को चुनौती दी है।

