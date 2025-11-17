Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAllahabad High Court rejects claim of three shopkeepers from Shri Krishna Janmabhoomi complex
हाईकोर्ट ने खारिज किया तीन दुकानदारों का श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से दावा, लोअर कोर्ट को दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने खारिज किया तीन दुकानदारों का श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से दावा, लोअर कोर्ट को दिए निर्देश

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में दुकानों के कब्जे को लेकर दाखिल किरायेदारों की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिका खारिज कर दिया।

Mon, 17 Nov 2025 09:15 PMDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में दुकानों के कब्जे को लेकर दाखिल किरायेदारों की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिका खारिज करते हुए दुकानदारों से कहा कि संस्था सार्वजनिक धार्मिक एवं चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसकी संपत्तियां यूपी किराया कानून के दायरे से बाहर हैं। इनका 25 साल से अधिक समय से विवाद चल रहा था। कोर्ट ने निचली अदालत को शेष दो मुकदमों को दो महीने में निस्तारित करने का निर्देश भी दिया है।

1944 में पं महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ था। वर्ष 1951 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई और 1958 में इसके प्रबंधन के लिए श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नामक सोसायटी बनाई गई। संस्थान ने परिसर में कुछ दुकानें बनवाकर उन्हें किराए पर उठाया। इनमें दुकान नंबर 8 ए अशोक राघव, दुकान नंबर 8 पद्मा राघव और दुकान नंबर 16-17 हरीश राघव (अब उनके वारिस) को दी गईं। 11 महीने के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी किरायेदारों ने दुकानें खाली नहीं की, जिसके बाद संस्थान ने दौरान इनके खिलाफ बेदखली वाद दाखिल किए।

किरायेदारों ने कहा कि संस्थान सार्वजनिक धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है इसलिए उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972 लागू होना चाहिए जो किरायेदारों को ज्यादा सुरक्षा देता है। यह भी कहा कि संस्थान के सचिव कपिल शर्मा के पास उनके खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने ट्रस्ट डीड और सोसायटी के मेमोरेंडम का अवलोकन करने के बाद कहा कि इसका उद्देश्य पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए धार्मिक और कल्याणकारी कार्य करना है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक धार्मिक और चैरिटेबल संस्थान है।

ऐसी संस्थाओं की संपत्तियां किराया कानून के दायरे से परे हैं। कोर्ट ने कहा कि सोसायटी के बाइलॉज के अनुसार सचिव और संयुक्त सचिव को संस्थान की ओर से मुकदमा चलाने का पूरा अधिकार है। कपिल शर्मा के अधिकार पर संस्थान के किसी भी ट्रस्टी या सदस्य ने आपत्ति नहीं की इसलिए किरायेदार इस आधार पर मुकदमे को चुनौती नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को पद्मा राघव और हरीश राघव के वारिसों के खिलाफ लंबित बेदखली के मुकदमों की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।

