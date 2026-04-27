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इलाहाबाज हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की उम्र निर्धारण पर उठाए सवाल, बार मेंबर्स से मांगा सहयोग

Apr 27, 2026 11:05 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, प्रयागराज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक अपील में पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत नाबालिग पीड़िता की उम्र निर्धारण पर अहम सवाल उठाए। जिस पर अगली सुनवाई में विचार होगा। इस मामले में बार मेंबर्स और अधिवक्ताओं से सहयोग मांगा गया है।

इलाहाबाज हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की उम्र निर्धारण पर उठाए सवाल, बार मेंबर्स से मांगा सहयोग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पीड़िता की उम्र के निर्धारण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाए हैं। कोर्ट इन प्रश्नों पर अगली सुनवाई पर विचार करेगी। विधि प्रश्नों के समाधान के लिए कोर्ट ने इस मामले में अपीलार्थी के अधिवक्ता के साथ ही एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय को सहयोग करने के लिए कहा है। इसके अलावा बार के सदस्य अधिवक्ताओं से भी इन कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का सहयोग करने के लिए कहा है। अर्थात कोई भी अधिवक्ता इन प्रश्नों पर न्यायालय में अपने विचार रख सकता है।

रामकिशुन उर्फ पप्पू की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति डीसी सामंत की खंडपीठ के समक्ष यह मामला आया। जिसमें प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 भी जोड़ी गईं और इसी आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता की उम्र का निर्धारण इस मामले का केंद्रीय मुद्दा है। अदालत ने भी इस पर सहमति जताते हुए कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न निर्धारित किए, जिन पर आगे सुनवाई होगी।

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अदालत द्वारा उठाए गए सवाल

- क्या जुवेनाइल जस्टिस (बाल न्याय) अधिनियम की धारा 94 के कारण आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत होने वाली जांच की सीमा प्रभावित होती है?

-क्या पॉक्सो अधिनियम की धारा 27 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164-ए के प्रावधान पुलिस जांच को, विशेषकर पीड़िता की चिकित्सकीय उम्र निर्धारण के संदर्भ में, दिशा प्रदान करते हैं?

-यदि जांच अधिकारी या अभियोजन पक्ष मेडिकल आयु प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते, तो इसका ट्रायल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

-क्या ट्रायल कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 94 के आधार पर, मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज कर सकता है?

-क्या पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियुक्त के अधिकार किसी प्रकार से सीमित होते हैं?

- पॉक्सो और आईपीसी के तहत चल रहे मुकदमों में नाबालिग पीड़िता को जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के तहत कौन-कौन से सहयोग और सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं?

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अदालत ने इन सभी प्रश्नों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मामले को 28 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही, न्यायालय ने अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे इन जटिल कानूनी मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञ राय देकर न्यायालय की सहायता करें। यह मामला भविष्य में पॉक्सो अधिनियम और नाबालिग पीड़ितों से जुड़े मामलों में उम्र निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तय कर सकता है।

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