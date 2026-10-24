पब्लिक व्यू में जातिसूचक गाली और जाति के कारण अपराध का तत्व ही नहीं, HC ने रद्द की SC/ST एक्ट की कार्रवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग के एक मामले में आरोपी को राहत देते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही और सम्मन आदेश को रद्द कर दिया है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग के एक मामले में आरोपी को राहत देते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही और सम्मन आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में जातिसूचक गाली देने की तारीख, समय, स्थान, शब्द और पब्लिक व्यू तक का जिक्र नहीं, धमकी भी वोट न देने पर बेटी उठा लेने की जैसी निराधार है जबकि लड़की खुद 24 वर्षीय ग्रेजुएट है और अपनी मर्जी से प्रेमी से शादी कर चुकी है। मुख्य आरोप अपहरण का था, जिसे जांच अधिकारी ने खुद ही हटा दिया, फिर उसी सामग्री पर एक ही आरोपी को चार्जशीट करना मनमाना है।
यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने की अपील पर उसके अधिवक्ता अजय कुमार शुक्ल व गौरव तिवारी को सुनकर दिया। राजो देवी ने 17 जुलाई 2025 को लिखित तहरीर दी कि अपीलार्थी की पत्नी गांव के स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष है और उसकी बहू उसी समूह की सदस्य है। अपीलार्थी सस्ते गल्ले की दुकान के डीलर चुनाव के विवाद में उसके घर आया। जातिसूचक शब्दों से गाली दी और धमकी दी कि वोट नहीं दिया तो बेटी को घर से उठवा लेगा। उसी दिन सुबह 10 बजे वह आंगनवाड़ी केंद्र गई और लौटने पर उसकी अविवाहित बेटी गायब मिली। इस पर बरेली के क्योलाड़िया थाने में एफआईआर दर्ज हुई।
एफआईआर चुनावी रंजिश का नतीजा
दलील दी गई कि एफआईआर चुनावी रंजिश का नतीजा है। लड़की बालिग है व अपनी मर्जी से गई और भगवान दास से शादी कर ली, उसने कहीं भी अपीलार्थी का नाम नहीं लिया। केस डायरी में मोबाइल की बातचीत और व्हाट्सएप वीडियो से प्रेम संबंध साबित होता है। जांच अधिकारी ने इसी सामग्री पर दूसरों को बरी किया और धारा 87 हटा दी, फिर भी अपीलार्थी को मनमाने तरीके से चार्जशीट कर दिया। एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के लिए पब्लिक व्यू का तत्व ही नहीं है।
सह-अभियुक्तों के साथ लड़की को गायब कराया
स्पेशल जज ने बिना तत्व देखे यांत्रिक तरीके से संज्ञान लिया। सरकारी वकील का कहना था कि अपीलार्थी नामजद है। उसने सह-अभियुक्तों के साथ लड़की को गायब कराया और जातिसूचक गाली दी। वादिनी और उसके पति ने समर्थन किया है, संज्ञान सही है। र्ट ने कहा कि एफआईआर का सार ही अपहरण था, जो जांच में ही फेल हो गया। वेग धमकी चुनावी रंजिश में दी गई है, जिस पर मुकदमा चलाना न्याय का दुरुपयोग होगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।