बेसिक शिक्षकों के रिकॉर्ड जांचें, हाई कोर्ट का आदेश; सिपाही भर्ती में दोबारा मेडिकल जांच होगी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों के रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया है। शिक्षकों को संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अधिसूचना जारी होने की सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर अपने दस्तावेज जमा करने होंगे।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों के सभी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और शैक्षिक अभिलेखों की जांच का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों या दूसरे व्यक्तियों के प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने यह आदेश दिया है। शिक्षकों को संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अधिसूचना जारी होने की सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में पुलिस सिपाही भर्ती-2025 और होमगार्ड भर्ती-2025 में शारीरिक माप के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चार श्रेणियों के अभ्यर्थियों की लंबाई या सीने की माप दोबारा कराने के लिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए।
न्यायालय ने बेसिक के शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का आदेश कुसुमलता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान एसटीएफ लखनऊ के एएसपी कार्यालय से प्राप्त जानकारी में सामने आया कि याचिकाकर्ता ने गोरखपुर जिले के कोडिपुर स्थित बरईपार कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत कुसुमलता श्रीवास्तव के शैक्षिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कथित रूप से धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त की है।
एक ही प्रमाणपत्र पर दस-दस लोगों की नियुक्ति
कोर्ट ने जांच के दौरान सामने आए तथ्यों पर गंभीर चिंता जताई। कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों या दूसरे व्यक्तियों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की है। कई मामलों में एक ही शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर दस या उससे अधिक लोगों की नियुक्ति होने की बात सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि यह समस्या हाल के वर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले दो दशकों से चली आ रही फर्जी नियुक्तियों की प्रवृत्ति से भी जुड़ी है।
एसटीएफ करेगी जांच
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के नाम, शैक्षिक योग्यता की सूची तैयार करनी होगी। यह सूची और संबंधित दस्तावेज एसटीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएंगे। कोर्ट ने विभाग को जांच में एसटीएफ का सहयोग करने का निर्देश दिया है।
सिपाही और होमगार्ड भर्ती में दोबारा मेडिकल जांच होगी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस सिपाही भर्ती-2025 और होमगार्ड भर्ती-2025 में शारीरिक माप के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चार श्रेणियों के अभ्यर्थियों की लंबाई या सीने की माप दोबारा कराने के लिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। यह जांच 31 अक्तूबर 2026 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में होगी। वहीं, जिन अभ्यर्थियों की दो बार माप में समान परिणाम आया था और उन्होंने निजी चिकित्सकों के प्रमाणपत्रों के आधार पर दोबारा जांच की मांग की थी, उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। याचियों की दलील थी कि वे पहले भी पुलिस और होमगार्ड की शारीरिक दक्षता संबंधी जांच में शामिल हुए थे। उस समय वे मानक के अनुरूप पाए गए थे। इसके बावजूद वर्तमान भर्ती में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें