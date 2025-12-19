'माननीय' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति, कहा-अफसरों के लिए नहीं है ये शब्द

संक्षेप: हाईकोर्ट ने कहा, माननीय शब्द किसी नौकरशाह या अफसर के लिए नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

अफसरों के लिए इस्तेमाल किए गए 'माननीय' शब्द को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने कहा, माननीय शब्द किसी नौकरशाह या अफसर के लिए नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ ने योगेश शर्मा नाम के व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, माननीय शब्द का इस्तेमाल केवल मंत्रियों और संप्रभु अधिकारियों के मामले में किया जाएगा, ये कोई पहले ही बता चुका है। माननीय शब्द अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होता है। इस मामले में इटावा के डीएम द्वारा कानपुर के मंडलायुक्त को माननीय मंडलायुक्त के तौर पर संदर्भित किया गया है। प्रमुख सचिव को निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट को बताएं कि क्या उन अधिकारियों के लिए कोई प्रोटोकॉल है जो अपने पदों या नाम के पहले माननीय शब्द लगा सकते हैं।

