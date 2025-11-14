Hindustan Hindi News
फैसले हिंदी या अंग्रेजी में दें ट्रायल कोर्ट, दोनों में नहीं, दो भाषाओं में फैसले पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट अपने फैसले या तो पूरी तरह हिंदी में लिखें या पूरी तरह अंग्रेजी में। दोनों भाषाओं को मिलाकर लिखा गया निर्णय स्वीकार्य नहीं है।

Fri, 14 Nov 2025 10:25 PMDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट अपने फैसले या तो पूरी तरह हिंदी में लिखें या पूरी तरह अंग्रेजी में। दोनों भाषाओं को मिलाकर लिखा गया निर्णय स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने आगरा की सत्र न्यायालय के एक फैसले को इसका सर्वोत्तम उदाहरण बताते हुए उसकी कॉपी चीफ जस्टिस और राज्य के न्यायिक अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि फैसला 54 पन्नों का था, जिसमें 63 पैराग्राफ अंग्रेजी में व 125 हिंदी में और 11 पैराग्राफ दोनों भाषाओं के मिश्रण थे। इससे साधारण हिंदी भाषी व्यक्ति फैसला समझ नहीं सकता। कोर्ट ने कहा कि निर्णय एक ही भाषा में लिखा जाना चाहिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के अंग्रेजी अंश या हिंदी में दर्ज मृत्युकालिक कथन जैसे उद्धरण अपनी मूल भाषा में दिए बगैर जा सकते हैं, बशर्ते उनका अनुवाद भी दिया जाए।

मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने 2021 की दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषमुक्त करने के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि अभियोजन दहेज की मांग से जुड़ी क्रूरता साबित नहीं कर सका। ब्याहता की मृत्यु सात वर्ष के भीतर और अप्राकृतिक (एल्यूमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता) से हुई थी थी लेकिन गवाहों के बयान विरोधाभासी थे और मृत्यु से पूर्व कोई क्रूरता सिद्ध नहीं हुई। रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि पति ने पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, बिल भरे और अंतिम संस्कार किया, जो उसके सद्भावपूर्ण आचरण को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला साक्ष्यों की सही सराहना पर आधारित है और अपील खारिज कर दी।

गवाही के लिए थानाध्यक्ष को हाजिर कराएं डीजीपी

वहीं दूसरी ओर आगरा में गैंगरेप, पॉक्सो ऐक्ट समेत अन्य आरोप के पांच साल पुराने मामले में विवेचक/थानाध्यक्ष विनोद कुमार गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र भेजकर निर्देश दिए कि 17 नवंबर को विवेचक को अनिवार्य रूप से अदालत में हाजिर कराना सुनिश्चित करें।

अदालत में राज्य बनाम राकेश एवं अवधेश के विरुद्ध्र थाना एत्मादुद्दौला से संबंधित सामूहिक दुराचार, पॉक्सो ऐक्ट एवं अन्य आरोप का मामला विवेचक विनोद कुमार की गवाही के लिए लंबित चला आ रहा है। यह मुकदमा वर्ष 2020 का होने के कारण मुकदमे की मॉनीटरिंग हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है। विवेचक विनोद कुमार वर्तमान में थाना प्रभारी बीटा-2 गौतमबुद्ध नगर के रूप में तैनात हैं। अदालत द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्ध नगर को भी विवेचक को हाजिर कराने के लिए पूर्व में पत्र भेजा था। उसके बाद भी वह गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने विवेचक के कृत्य को अत्यंत आपत्तिजनक मानते हुए पत्र भेजा है।

