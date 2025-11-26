Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsallahabad High Court has directed UP government to file its reply within six weeks on mandate old pension scheme
6 सप्ताह जवाब दाखिल करे यूपी सरकार, पुरानी पेंशन योजना के शासनादेश पर हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

6 सप्ताह जवाब दाखिल करे यूपी सरकार, पुरानी पेंशन योजना के शासनादेश पर हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

संक्षेप:

हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व के विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए जारी शासनादेश को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Wed, 26 Nov 2025 10:51 PMDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
share Share
Follow Us on

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व के विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए जारी शासनादेश को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत एलोपैथिक फार्मासिस्ट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के विकल्प की व्यवस्था के लिए 28 जून 2024 के शासनादेश पैरा दो को चुनौती दी है। याचियों के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला का कहना था कि शासनादेश के पैराग्राफ दो में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति का विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख़ 28 मार्च 2005 के पूर्व हुआ था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद सेवा में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर करने के लिए एक विकल्प दिया जाए।

अधिवक्ता बुंदेला का कहना था कि शासनादेश में 28 मार्च के पूर्व जारी विज्ञापन के अनुसार पात्र अभ्यर्थी का चयन विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण नहीं हो पाया तो इस संबंध में कोई व्यवस्था 28 जून 2024 के शासनादेश में नहीं की गई है।

याचियों ने 28 अगस्त 1998 को फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के 422 पदों की भर्ती के लिए आवेदन किया था लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नियमों को नजरंदाज कर जूनियर को नियुक्त प्रदान कर दी, जो मेरिट सूची में शामिल नहीं थे, वे अब पुरानी पेंशन प्रणाली में शामिल हैं जबकि कई सीनियर नियुक्ति पाने से वंचित रह गए थे। उन्होंने भी हाईकोर्ट में याचिकाएं कर नियुक्ति पाने का भरसक प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इसके बाद 12 जुलाई 2007 को फार्मासिस्ट एलोपैथिक के 766 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद 2012 में याची नियुक्ति पा सके।

भानुप्रताप सिंह व अन्य के केस में कोर्ट ने कहा कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी उप्र फार्मासिस्ट सर्विस रूल्स 1980 पैराग्राफ 15 (दो( के अनुसार बैचवार और वर्षवार मेरिट लिस्ट बनाते तो कई याची 1998 के विज्ञापन के तहत ही नियुक्ति पा जाते लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की गलती से वे नियुक्ति नहीं पा सके और पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए। इस में याचियों का कोई दोष नहीं है।

ये भी पढ़ें:यूपी में एसआईआर के बीच बीएलओ का बढ़ेगा मानदेय, 500 की जगह मिलेंगे इतने रुपये
ये भी पढ़ें:यूपी के दो जिलों में दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, प्रशासन ने शुरू की तैयारी
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Allahabad High Court Prayagraj News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |