6 सप्ताह जवाब दाखिल करे यूपी सरकार, पुरानी पेंशन योजना के शासनादेश पर हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

संक्षेप: हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व के विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए जारी शासनादेश को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व के विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए जारी शासनादेश को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत एलोपैथिक फार्मासिस्ट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के विकल्प की व्यवस्था के लिए 28 जून 2024 के शासनादेश पैरा दो को चुनौती दी है। याचियों के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला का कहना था कि शासनादेश के पैराग्राफ दो में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति का विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख़ 28 मार्च 2005 के पूर्व हुआ था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद सेवा में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर करने के लिए एक विकल्प दिया जाए।

अधिवक्ता बुंदेला का कहना था कि शासनादेश में 28 मार्च के पूर्व जारी विज्ञापन के अनुसार पात्र अभ्यर्थी का चयन विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण नहीं हो पाया तो इस संबंध में कोई व्यवस्था 28 जून 2024 के शासनादेश में नहीं की गई है।

याचियों ने 28 अगस्त 1998 को फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के 422 पदों की भर्ती के लिए आवेदन किया था लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नियमों को नजरंदाज कर जूनियर को नियुक्त प्रदान कर दी, जो मेरिट सूची में शामिल नहीं थे, वे अब पुरानी पेंशन प्रणाली में शामिल हैं जबकि कई सीनियर नियुक्ति पाने से वंचित रह गए थे। उन्होंने भी हाईकोर्ट में याचिकाएं कर नियुक्ति पाने का भरसक प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इसके बाद 12 जुलाई 2007 को फार्मासिस्ट एलोपैथिक के 766 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद 2012 में याची नियुक्ति पा सके।