व्यापारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, GST जमा करने में देरी पर नहीं चलेगा आपराधिक केस

जीएसटी और टीडीएस की राशि समय पर जमा न करने के मामलों में यदि आरोप केवल विलंब या गैर-जमा तक सीमित है और गबन, धोखाधड़ी या निजी लाभ का कोई आरोप नहीं है, तो सामान्य आपराधिक कानून के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।

GST News : व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीएसटी और टीडीएस राशि समय पर जमा न करने के मामलों में यदि आरोप केवल विलंब या गैर-जमा तक सीमित है और गबन, धोखाधड़ी या निजी लाभ का कोई आरोप नहीं है, तो सामान्य आपराधिक कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे मामलों में कार्रवाई केवल उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी।

न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने धारा 528 बीएनएसएस के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए बस्ती के ग्राम पंचायत सचिव रहे तनवीर अशरफ के खिलाफ दर्ज चार्जशीट, समन आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता के ग्राम पंचायत सचिव रहने के दौरान ग्राम सभा के विकास कार्यों के भुगतान से काटी गई 8,629 रुपये की जीएसटी राशि समय पर सरकारी खाते में जमा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। लोकायुक्त में शिकायत होने के बाद जांच कराई गई और जिला प्रशासन के निर्देश पर 19 अक्टूबर 2024 को बस्ती के नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट दाखिल होने पर 2 अप्रैल 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती ने सम्मन जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जानकारी मिलते ही पूरी राशि सरकारी खाते में जमा कर दी गई थी और उसकी रसीदें भी प्रस्तुत कर दी गई थीं। किसी प्रकार के गबन, निजी लाभ या बेईमानी का कोई आरोप नहीं है।

आपराधिक मामले में गिरफ्तारी पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के शेरकोट थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में राहत देते हुए याचिकाकर्ता मुहम्मद गाजी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने विवेचना अधिकारी को मामले की जांच 60 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुख्तार आलम ने पक्ष रखा। याचिका में 27 अप्रैल 2026 को दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग की गई थी। यह एफआईआर थाना शेरकोट, बिजनौर में दर्ज की गई थी।