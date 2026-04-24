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अपनी मर्जी से शादी करने वाले युवा जोड़ों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट नाराज़, जानें क्या कहा?

Apr 24, 2026 10:55 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी मर्जी से शादी करने वाले युवा जोड़ों खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनको परेशान करने पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अन्य अपराधों की जांच करने के बजाए अपनी पसंद से शादी करने वाले युवाओं का पीछा कर रही है।

अपनी मर्जी से शादी करने वाले युवा जोड़ों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट नाराज़, जानें क्या कहा?

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी मर्जी से शादी करने वाले युवा जोड़ों खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनको परेशान करने पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अन्य अपराधों की जांच करने के बजाए अपनी पसंद से शादी करने वाले युवाओं का पीछा कर रही है। यह एक परेशान करने वाला चलन है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को ऐसे मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता-जोड़े के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी बालिग व्यक्ति को यह बताने का अधिकार किसी के पास नहीं है कि वह कहां रहेगा या किसके साथ रहेगा, शादी करेगा, या अपनी ज़िंदगी बिताएगा। कोर्ट ने कहा कि अब देश के हर नागरिक तक यह संदेश जाना चाहिए कि बालिग होने की उम्र का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही संवैधानिक संस्कृति का भी।

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मामले में एक युवा बालिग जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लड़की के पिता द्वारा लड़के के खिलाफ बीएनएस की धारा 87 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती दी थी। लड़की ने अपनी मर्ज़ी से लड़के से शादी की थी। हालांकि, लड़की के पिता से ‘लापता व्यक्ति’ की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने तुरंत यह एफआईआर दर्ज कर ली और जोड़े का पीछा करना शुरू कर दिया। मामले के तथ्यों के साथ-साथ उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी और याचिका के साथ पेश किए गए विवाह प्रमाण पत्र पर भी गौर करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी के लापता होने की शिकायत के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। लड़की से बातचीत करने के बाद जिसने बताया कि वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है कोर्ट ने इसे दोनों याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक गंभीर हमला" करार देते हुए एफआईआर रद्द कर दी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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