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जजों की कोर्ट टाइमिंग को लेकर PIL पर हाईकोर्ट ने क्या की टिप्पणी? याचिका खारिज

By Deep Pandey
​प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों की टाइमिंग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

High Court
जजों की कोर्ट टाइमिंग को लेकर PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों के समय पर बैठने को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने एडवोकेट अरुण मिश्र की इस याचिका को गलत अवधारणा वाली बताते कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह के आदेश की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

​अधिवक्ता अरुण मिश्र ने जनहित याचिका दाखिल कर मांग की थी कि हाईकोर्ट के वर्ष 2008 के फुल कोर्ट प्रस्ताव को सख्ती से लागू किया जाए। इस प्रस्ताव में अदालत का समय सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे और दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक है। याची का तर्क था कि एक विशेष दिन पर कुछ अदालतें अपने तय समय पर नहीं बैठीं। खंडपीठ ने पाया कि याचिका अधूरे तथ्यों के आधार पर दाखिल की गई है। याची ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उस विशेष दिन कितनी अदालतें निर्धारित समय के बाद भी बैठीं और न्यायिक कार्य जारी रखा। साथ ही इस न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ ही परमादेश जारी करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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आरटीआई का जवाब न देने पर यूपी बोर्ड के जनसूचना अधिकारी तलब

उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड)में आरटीआई आवेदनों पर समय से सूचना उपलब्ध न कराने को गंभीरता से लेते हुए जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि वर्ष 2026 में कितनी अर्जी आईं और कितने का निस्तारण किया गया। साथ ही कितनी विचाराधीन हैं। कोर्ट ने इस सबकी पूरी जानकारी मांगी है।यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने रागिनी सिंह की याचिका पर उसके अधिवक्ता अजीत सिंह और हिमांशु सिंह को सुनकर दिया है। याची छात्रा का कहना था कि उसने उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया था लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की है।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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