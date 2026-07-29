जजों की कोर्ट टाइमिंग को लेकर PIL पर हाईकोर्ट ने क्या की टिप्पणी? याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों की टाइमिंग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों के समय पर बैठने को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने एडवोकेट अरुण मिश्र की इस याचिका को गलत अवधारणा वाली बताते कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह के आदेश की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अधिवक्ता अरुण मिश्र ने जनहित याचिका दाखिल कर मांग की थी कि हाईकोर्ट के वर्ष 2008 के फुल कोर्ट प्रस्ताव को सख्ती से लागू किया जाए। इस प्रस्ताव में अदालत का समय सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे और दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक है। याची का तर्क था कि एक विशेष दिन पर कुछ अदालतें अपने तय समय पर नहीं बैठीं। खंडपीठ ने पाया कि याचिका अधूरे तथ्यों के आधार पर दाखिल की गई है। याची ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उस विशेष दिन कितनी अदालतें निर्धारित समय के बाद भी बैठीं और न्यायिक कार्य जारी रखा। साथ ही इस न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ ही परमादेश जारी करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
आरटीआई का जवाब न देने पर यूपी बोर्ड के जनसूचना अधिकारी तलब
उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड)में आरटीआई आवेदनों पर समय से सूचना उपलब्ध न कराने को गंभीरता से लेते हुए जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि वर्ष 2026 में कितनी अर्जी आईं और कितने का निस्तारण किया गया। साथ ही कितनी विचाराधीन हैं। कोर्ट ने इस सबकी पूरी जानकारी मांगी है।यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने रागिनी सिंह की याचिका पर उसके अधिवक्ता अजीत सिंह और हिमांशु सिंह को सुनकर दिया है। याची छात्रा का कहना था कि उसने उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया था लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की है।
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