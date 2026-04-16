‘जो बोला, गलत नहीं था, दबाने की भी कोशिश’, बयान से चर्चित जस्टिस शेखर यादव रिटायर, आया था महाभियोग
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को उनके विदाई समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। अपने विदाई भाषण में उन्होंने अपने उन विवादित बयानों को 'सही' ठहराया, जिनके कारण उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।
UP News: देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगा और एक आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल से चर्चा में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव रिटायर हो गए हैं। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पेंडिंग है। रिटायरमेंट पर उन्हें समारोह के साथ विदाई दी गई। इस अवसर पर यहां तक कहा कि उन्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वह अपने स्टैंड पर कायम रहे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फुल कोर्ट फेयरवेल में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को भावभीनी विदाई दी गई। मुख्य न्यायाधीश के न्याय कक्ष में आयोजित विदाई समारोह में मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली सहित अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों व बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को विदाई दी। इससे पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ऐतिहासिक लाइब्रेरी हाल में भी बुधवार को न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव का विदाई समारोह आयोजित किया गया।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि अपनों के बीच आकर ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि वह एक न्यायाधीश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पूर्व इसी ऐतिहासिक लाइब्रेरी हाल में उन्होंने कुछ बोला था और जो बोला था वह गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि वह दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की थी लेकिन वह विचलित नहीं हुए।
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 12 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 26 मार्च 2021 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। आठ दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता विषय पर व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। इस दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का भी प्रयोग किया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई।
इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव से स्पष्टीकरण मांगा था। यही नहीं उनसे कहा गया था कि आप खेद प्रकट कर दीजिए लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था और कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला है। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया, जिस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे, जो आवश्यक 50 सांसदों की संख्या से अधिक है।
इससे पहले हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष राकेश पांडे और महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव का माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंटकर कर स्वागत, अभिनंदन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार द्विवेदी, उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह, विवेक मिश्र, राज कुमार त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद मिश्र, दिनेश वरुण, बैरिस्टर सिंह, शशि कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव प्रेस रामेश्वर दत्त पांडेय, बिन्दु कुमारी, अंजनी कुमार मिश्र, अंजली सिंह तोमर, कनक कुमार त्रिपाठी, दिवांशु तिवारी, बलदेव शुक्ल, अभिषेक तिवारी, तृप्ति यादव, आरती गुप्ता, अखंड प्रताप त्रिपाठी, गया प्रसाद मिश्र, गिरीश चंद्र शुक्ल, अनिरुद्ध सिंह, अवनीश चंद्र त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पांडेय, आदित्य घर द्विवेदी एवं अमित सिंह सेंगर, मृत्युंजय तिवारी, गया प्रसाद सिंह, अनिल पाठक, राय साहब यादव, माया पति पांडेय, मनीष द्विवेदी, सौरभ मिश्र, सर्वेश दुबे, रीमा गुप्ता, पुष्कर मिश्र, श्याम मिश्र आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।