‘जो बोला, गलत नहीं था, दबाने की भी कोशिश’, बयान से चर्चित जस्टिस शेखर यादव रिटायर, आया था महाभियोग

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को उनके विदाई समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। अपने विदाई भाषण में उन्होंने अपने उन विवादित बयानों को 'सही' ठहराया, जिनके कारण उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।

UP News: देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगा और एक आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल से चर्चा में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव रिटायर हो गए हैं। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पेंडिंग है। रिटायरमेंट पर उन्हें समारोह के साथ विदाई दी गई। इस अवसर पर यहां तक कहा कि उन्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वह अपने स्टैंड पर कायम रहे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फुल कोर्ट फेयरवेल में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को भावभीनी विदाई दी गई। मुख्य न्यायाधीश के न्याय कक्ष में आयोजित विदाई समारोह में मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली सहित अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों व बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को विदाई दी। इससे पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ऐतिहासिक लाइब्रेरी हाल में भी बुधवार को न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव का विदाई समारोह आयोजित किया गया।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि अपनों के बीच आकर ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि वह एक न्यायाधीश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पूर्व इसी ऐतिहासिक लाइब्रेरी हाल में उन्होंने कुछ बोला था और जो बोला था वह गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि वह दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की थी लेकिन वह विचलित नहीं हुए।

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 12 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 26 मार्च 2021 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। आठ दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता विषय पर व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। इस दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का भी प्रयोग किया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई।

इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव से स्पष्टीकरण मांगा था। यही नहीं उनसे कहा गया था कि आप खेद प्रकट कर दीजिए लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था और कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला है। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया, जिस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे, जो आवश्यक 50 सांसदों की संख्या से अधिक है।