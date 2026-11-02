यूपी के इस जिले में कल आठवीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी, पुराना बस स्टैंड भी बंद रहेगा
मंगलवार को बरेली में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत भाजपा विशाल पदयात्रा निकालेगी। इस यात्रा में कई वीआईपी शामिल होंगे। इसको देखते हुए आठवीं तक के सभी स्कूलों को तीन नवंबर को बंद रखने का आदेश दिया गया है।
Bareilly School Closed: यूपी के बरेली में मंगलवार को आठवीं तक के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई है। शहर में निकलने वाली भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा के चलते जाम की आशंका और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बीएसए डॉ विनीता ने नगर क्षेत्र के कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।
मंगलवार को नगर क्षेत्र के सभी परिषदीय स्कूल, एनसी से कक्षा आठ तक के सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। मंगलवार को जीआरएम, माधवराव सिंधिया, पद्मवती, चिक्कर इंटरनेशनल, व्यास वर्ल्ड, सेक्रेड हार्ट नैनीताल शाखा ने भी अवकाश घोषित किया है।
जेपी नड्डा और केशव मौर्य आज निकालेंगे पदयात्रा
यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बरेली में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के 19 जिलों से करीब 25 हजार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष पूरनलाल लोधी के मुताबिक, सभी कार्यकर्ता राजेंद्रनगर स्थित स्वयंवर बारातघर में एकत्र होंगे। यहां से नड्डा और केशव मौर्य पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। करीब 2.15 किलोमीटर लंबी यात्रा बांके बिहारी मंदिर होते हुए शिवाजी चौक पहुंचेगी। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद पदयात्रा शहीद पंकज अरोड़ा स्मारक पहुंचेगी, जहां शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन होगा।
आज शहर में लागू रहेगा रूट डायवर्जन
वीआईपी और वीवीआईपी आगमन के चलते तीन नवंबर मंगलवार को शहर में रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू रहेगी। यातायात पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अकमल खान ने एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर वाहन लेकर घर से निकलना है तो रूट डायवर्जन का ध्यान रखें। यह व्यवस्था सुबह सात बजे से कार्यक्रम समापन तक लागू होगी। पुराना बस स्टैंड आज पूरी तरह से बंद रहेगा। कोई भी बस यहां से संचालित नहीं होगी। सभी रूट की बसें सेटेलाइट से चलेंगी।
इस व्यवस्था का रखें ध्यान
|परसाखेडा रोड नंबर-01, विल्वा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिय झादा, ट्रांसपोर्टनगर, रामगंगा तिराहा,बुखारा मोड से कोई भी भारी वाहन शहर की ओर प्रवेश नहीं करेगा।
|दिल्ली-रामपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन जिन्हें बदायूं जाना है, उनको झुमका तिराहा से बड़ा बाईपास, विल्वा, विलयधाम, नवदिया झादा, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा होते हुए भमोरा के रास्ते जाएंगे और इसी रास्ते से वापस आ सकेंगे।
|नैनीताल एवं पीलीभीत रोड की ओर से आने वाले भारी वाहन, जिनको बदायूं जाना है, उनको विल्वा, विलयधाम, नवदिया झादा, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा होते हुए भमोरा के रास्ते जा सकेंगे। इसी मार्ग से वापसी आ सकेंगे।
|दिल्ली और रामपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन, जिन्हें लखनऊ जाना है, उन्हें बडा बाईपास, झुमका, विल्वा, विलयधाम, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी होते हुए जा सकेंगे।
|लखनऊ की ओर से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन फरीदपुर एवं इन्वर्टस तिराहा होते हुए बडा बाईपास के रास्ते दिल्ली की ओर जा सकेंगे।
|बदायूं की ओर से बरेली आने वाले भारी वाहन भमोरा से देवचरा चौराहा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी एवं इन्वर्टस तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्टनगर तक आ सकेंगे। दिल्ली जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाईपास होते हुए दिल्ली की ओर जा सकेंगे।
रोडवेज बसों की यह रहेगी व्यवस्था
|दिल्ली एवं रामपुर की ओर से बरेली आने वाली रोडवेज बसें झुमका तिराहा, विलयधाम, बैरियर-02, 100 फुटा एवं सुरेश शर्मा नगर होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड तक आ सकेंगी तथा इसी मार्ग से वापस जाएंगी।
|पीलीभीत की ओर से बरेली आने वाली रोडवेज बसें विलयधाम, बैरियर-02, 100 फुटा,सुरेश शर्मा नगर होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड तक आ सकेंगी और इसी मार्ग से वापस जाएंगी।
|बरेली से बदायूं की ओर जाने वाली रोडवेज बसें सैटेलाइट बस स्टैंड से ईसाइयों की पुलिया, बियावान कोठी, अक्षर विहार तिराहा, नटराज तिराहा, बुखारा मोड, रामगंगा एवं देवचरा चौराहा होते हुए जा सकेंगी। इसी मार्ग से वापस सैटेलाइट बस स्टडैं तक आ सकेंगी।
|शाहजहांपुर एवं लखनऊ की ओर से बरेली आने वाली रोडवेज बसें इन्वर्टिस तिराहा होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड तक आ सकेंगी तथा वहीं से अपने-अपने गंतव्य के रवाना होंगी।
|स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों से अपील
|सेलेक्शन प्वाइंट, डेलापीर तिराहा, राजेन्द्रनगर, श्यामगंज, 100 फुटा पूर्वी, 100 फुटा पश्चिमी, सूद धर्मकाटा, इज्जतनगर एवं संजयनगर आदिक्षेत्रों में स्थित स्कूलों के अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि विद्यार्थियों को समय से पूर्व विद्यालय भेजने हेतु आवश्यक निर्देश दें, जिससे यातायात जाम की समस्या से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।