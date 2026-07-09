यूपी के इस जिले में दो दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के सभी स्कूल, बारिश के चलते डीएम का आदेश

बदायूं में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। शुक्रवार को भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसको देखते हुए डीएम ने आठवीं तक के सभी लोगों को दो दिन के लिए बंद रखने का आदेश दिया है।

Badaun School Closed: पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को देखते हुए बदायूं डीएम ने आठवीं तक के सभी स्कूलों को दो दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। डीएम ने बीएसए को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बीएसए ने बताया कि शुक्रवार 10 और शनिवार 11 जुलाई को कक्षा आठ तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

बीएसए नवीन कुमार ने बताया, डीएम के आदेश पर मौसम के दृष्टिगत एक से आठ तक के सभी स्कूलों का 10 एवं 11 जुलाई का अवकाश घोषित कर दिया है। 12 जुलाई को वृह्द पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिये स्कूल खुलेंगे और शिक्षक बच्चों एवं अभिभावकों के साथ पौधे लगाकर हरितमा एप पर जियोटेगिंग कर उनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया एवं वाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। बीएसए ने कहा कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये। पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दूसरे दिन भी सुबह से झमाझम बारिश बदायूं में बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन भी जारी बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली, लेकिन बत्ती गुल होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते हैं जगह-जगह जलभराव से यातायात प्रभावित है। बारिश की वजह से चोक नाले उफनकर सड़कों पर आए तो शहर से लेकर देहात तक जलभराव भी बना रहा। जलभराव की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी दिक्कतों का सामना करते रहे। बारिश से धान की रोपाई और तेज हो गई है। इधर मक्का की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। बारिश से हरी सब्जी, टमाटर की फसल भी प्रभावित हुई है जिससे बाजार में सब्जी की कीमतों में उछाला गया है। बुधवार के बाद गुरुवार सुबह शहर से लेकर देहात तक शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी ने दोपहर के समय तेज बारिश का रूप ले लिया। इसके बाद बारिश शाम तक हुई तो शहर और देहात के इलाकों में जलभराव हो गया। इस वजह से गांवों में लोग जलभराव से जूझते रहे तो शहर में भी यही हालात रहे। बारिश के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। दो दिन लगातार बरसात के बाद गांधी ग्राउंड समेत शहर के कई स्थानों पर पानी भर गया। शहर की गलियों में भी दो फिट ऊपर तक पानी बहा तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

शहर में कई कॉलोनियों और दुकानों में घुसा पानी बुधवार और फिर गुरुवार को हुई तेज बरसात के बाद शहर में हर ओर जलभराव देखने को मिला। तेज बारिश की वजह से पानी का सही से बहाव नहीं हुआ इस वजह से शहर की कॉलोनियों में घरों के अंदर पानी घुसा तो प्रमुख बाजारों में जलभराव से दुकानों में भी पानी घुस गया। घरों और दुकानों के अंदर पानी घुसने से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा।

जुलाई के नौ दिन में 197.75 एमएम बारिश जुलाई के नौ दिनों के भीतर 197.75 एमएम बारिाश दर्ज की गई है। वैसे जुलाई माह में जिली औसत वर्ष 268.50 एमएम है। पिछले दो दिनों से रुक रुककर हो रही बारिश ने समूचे जिले को तरबतर कर दिया। गुरुवार सुबह आठ बजे तक जिले में कुल 46.75 एमएएम बारिश दर्ज की गई। इधर बदायूं शहर की बात की जाये तो यहां पर गुरुवार सुबह आठ बजे से 57 एमएम बारिश दर्ज की गई।