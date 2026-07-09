Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी के इस जिले में दो दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के सभी स्कूल, बारिश के चलते डीएम का आदेश

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

बदायूं में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। शुक्रवार को भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसको देखते हुए डीएम ने आठवीं तक के सभी लोगों को दो दिन के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। 

यूपी के इस जिले में दो दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के सभी स्कूल, बारिश के चलते डीएम का आदेश

Badaun School Closed: पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को देखते हुए बदायूं डीएम ने आठवीं तक के सभी स्कूलों को दो दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। डीएम ने बीएसए को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बीएसए ने बताया कि शुक्रवार 10 और शनिवार 11 जुलाई को कक्षा आठ तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

बीएसए नवीन कुमार ने बताया, डीएम के आदेश पर मौसम के दृष्टिगत एक से आठ तक के सभी स्कूलों का 10 एवं 11 जुलाई का अवकाश घोषित कर दिया है। 12 जुलाई को वृह्द पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिये स्कूल खुलेंगे और शिक्षक बच्चों एवं अभिभावकों के साथ पौधे लगाकर हरितमा एप पर जियोटेगिंग कर उनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया एवं वाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। बीएसए ने कहा कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये। पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में कल का मौसमः दस जिलों में बहुत भारी बारिश, पांच जिलों में स्कूल बंद

दूसरे दिन भी सुबह से झमाझम बारिश

बदायूं में बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन भी जारी बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली, लेकिन बत्ती गुल होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते हैं जगह-जगह जलभराव से यातायात प्रभावित है। बारिश की वजह से चोक नाले उफनकर सड़कों पर आए तो शहर से लेकर देहात तक जलभराव भी बना रहा। जलभराव की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी दिक्कतों का सामना करते रहे। बारिश से धान की रोपाई और तेज हो गई है। इधर मक्का की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। बारिश से हरी सब्जी, टमाटर की फसल भी प्रभावित हुई है जिससे बाजार में सब्जी की कीमतों में उछाला गया है। बुधवार के बाद गुरुवार सुबह शहर से लेकर देहात तक शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी ने दोपहर के समय तेज बारिश का रूप ले लिया। इसके बाद बारिश शाम तक हुई तो शहर और देहात के इलाकों में जलभराव हो गया। इस वजह से गांवों में लोग जलभराव से जूझते रहे तो शहर में भी यही हालात रहे। बारिश के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। दो दिन लगातार बरसात के बाद गांधी ग्राउंड समेत शहर के कई स्थानों पर पानी भर गया। शहर की गलियों में भी दो फिट ऊपर तक पानी बहा तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:आगरा पर मानसून मेहरबान, ध्वस्त हुए सारे इंतजाम, अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम?
ये भी पढ़ें:राजस्थान का कल का मौसम: इन जिलों में सबसे ज्यादा बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट

शहर में कई कॉलोनियों और दुकानों में घुसा पानी

बुधवार और फिर गुरुवार को हुई तेज बरसात के बाद शहर में हर ओर जलभराव देखने को मिला। तेज बारिश की वजह से पानी का सही से बहाव नहीं हुआ इस वजह से शहर की कॉलोनियों में घरों के अंदर पानी घुसा तो प्रमुख बाजारों में जलभराव से दुकानों में भी पानी घुस गया। घरों और दुकानों के अंदर पानी घुसने से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा।

जुलाई के नौ दिन में 197.75 एमएम बारिश

जुलाई के नौ दिनों के भीतर 197.75 एमएम बारिाश दर्ज की गई है। वैसे जुलाई माह में जिली औसत वर्ष 268.50 एमएम है। पिछले दो दिनों से रुक रुककर हो रही बारिश ने समूचे जिले को तरबतर कर दिया। गुरुवार सुबह आठ बजे तक जिले में कुल 46.75 एमएएम बारिश दर्ज की गई। इधर बदायूं शहर की बात की जाये तो यहां पर गुरुवार सुबह आठ बजे से 57 एमएम बारिश दर्ज की गई।

कानपुर देहात में कक्षा 8 तक के स्कूल आज बंद

मौसम विभाग द्वारा 10 जुलाई को जिले में भारी बारिश की संभावना जताए जाने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का सभी विद्यालयों में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
UP Rain up school closed School Closed अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।