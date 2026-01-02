यूपी में पांच जनवरी तक बंद किए गए 12वीं तक के सभी स्कूल, सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश

संक्षेप: प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए यूपी के छात्रों को राहत देने वाली खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूलों को पांच जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है।

यूपी में प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए यूपी के छात्रों को राहत देने वाली खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूलों को पांच जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। सीएम ने प्रदेश के सभी बोर्डों (आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड) के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को पांच जनवरी तक बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री के इस आदेश के आधार पर अब पांच जनवरी तक प्रदेश में सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर सहायता प्राप्त विद्यालय एवं सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। लखनऊ समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पृथक से भी स्कूलों के बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

मैदान में उतरें अफसर, सुनिश्चित करें व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री ने शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। सीएम ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए हर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

'कोई भी खुले में न सोए' शीलहर को देखते हुए सीएम योगी ने रैन बसेरों के संचालन को लेकर अधिकारियों को विशेष हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड में खुले में सोने को मजबूर न हो। सभी रैन बसेरों में बिछौने, कंबल और साफ-सफाई समेत सभी आवश्यक सुविधाएं पुख्ता की जाएं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को समय पर राहत सामग्री और आश्रय प्राप्त हो। इसके अलावा अलाव की व्यवस्था की जाए।