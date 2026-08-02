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कल से दो जिलों में बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल-कॉलेज, एक जिले में 10 दिन की छुट्टी

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ/मुजफ्फरनगर
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यूपी में श्रावण माह के पहले सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना के मद्देनजर प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी के साथ मुजफ्फरनगर और मेरठ में 12वीं तक के सभी स्कूलों में लंबी छुट्टी का आदेश जारी किया गया है।

School closed in meerut and muzaffarnagar
कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ और मुजफ्फरनगर में स्कूलों की छुट्टी

School Closed: सावन महीने के पहले सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना के मद्देनजर प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले में 12वीं तक के सभी स्कूलों और कॉलेज में लंबी छुट्टी की घोषणा हुई है। डीएम के आदेश के मुताबिक मुजफ्फरनगर में आठ और मेरठ में 10 दिन की छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा बरेली और एटा में पूरे सावन भर हर सोमवार और कासगंज में हर शनिवार और सोमवार को सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा।

मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के कारण सभी स्कूल और कॉलेज तीन अगस्त से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे। डीएम उमेश मिश्रा ने कांवड़ यात्रा की वजह से जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो गई है। 11 अगस्त को शिवरात्रि तक जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। श्रावण मास 28 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसी तरह मेरठ में डीएम ने 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेजों को 12 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।

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एटा में परिषदीय विद्यालयों का श्रावण सोमवार रहेगा अवकाश

श्रावण मास में निकल रही कावड़ यात्राओं को लेकर शासन के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों का प्रत्येक सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुपम अवस्थी ने निर्देश जारी कर श्रावण मास में पड़ने वाले सभी सोमवार को अवकाश घोषित किया है। उन्होंने एक से आठवीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालय प्रधानाध्यापकों निर्देशित किया है सोमवार को विद्यालय में छात्र-छात्राओं का अवकाश रहेगा। अवकाश के दिन शिक्षक-शिक्षिकाएं स्कूल में पहुंचकर शासन से विद्यालय में संचालित योजनाओं, कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे। सोमवार के अवकाश में शिक्षक-शिक्षिकायें निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचेगे और छुट्टी के समय ही वापस आयेंगे। उन्होंने बताया है कि श्रावण मास में पड़ने वाले सभी सोमवार को अवकाश रहेगा। शासन से दिये गये निर्देशों का सभी प्रधानाध्यापक पालन सुनिश्चित करें। इसी तरह कासगंज में पूरे महीने हर शनिवार और सोमवार को स्कूलों को बंद रखने का डीएम ने आदेश जारी किया है।

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श्रावण महीने के पहले सोमवार के मद्देनजर शिव मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाई गई

यूपी के मुजफ्फरनगर में श्रावण माह के पहले सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना के मद्देनजर प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सहारनपुर परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) अभिषेक सिंह ने बताया कि महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मंदिरों में एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए अलग कतार की व्यवस्था की गई है जबकि संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अवरोधक लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ अधिकारियों ने जिले सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजामों को मजबूत कर दिया है। ये व्यवस्थाएं वार्षिक कांवड़ यात्रा की तैयारियों के तहत की गई हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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