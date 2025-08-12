All roads within a radius of one kilometer of the Fatehpur tomb are closed surveillance is done through drones फतेहपुर में मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद, ड्रोन से निगरानी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAll roads within a radius of one kilometer of the Fatehpur tomb are closed surveillance is done through drones

फतेहपुर में मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद, ड्रोन से निगरानी

यूपी के फतेहपुर में मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। एसपी अनूप कुमार सिंह ने कहा कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है

Deep Narayan Pandey भाषाTue, 12 Aug 2025 02:45 PM
share Share
Follow Us on
फतेहपुर में मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद, ड्रोन से निगरानी

फतेहपुर जिले में शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद कर दी हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फतेहपुर जिले के एक मकबरे में सोमवार को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा है कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा जहां स्थित है, वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। इस घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में उन सभी सड़कों को बंद कर दिया है जो मकबरे तक पहुंचती है। अधिकारी ने बताया कि अब यह इलाका लगातार ड्रोन निगरानी में है और मकबरे के ध्वस्त किए गए हिस्सों की मरम्मत कल रात तक पूरी हो गई।

फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पूरा इलाका अब लगातार ड्रोन निगरानी में है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।' इस बीच, अपर पुलिस महानिदेशक (प्रयागराज) संजीव गुप्ता ने सोमवार रात घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पूरे मामले पर चर्चा की। उन्होंने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने और आगे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने की रणनीति बनाई। गुप्ता ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पड़ोसी जिले कौशांबी और प्रयागराज से अतिरिक्त बल बुलाने की मंजूरी दी है। उन्होंने सोमवार को इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला।

ये भी पढ़ें:पत्नी की कसम खाएं कि पानी नहीं आ रहा; फहीम इरफान के आरोप पर चढ़ गए स्वतंत्र देव
ये भी पढ़ें:घर में अकेली भाभी को देख ममेरे देवर की बिगड़ी नीयत, चीखती रही पर कर दिया रेप
ये भी पढ़ें:फतेहपुर का बवाल एकाएक नहीं, कई दिन से सुलग रही थी चिनगारी; बाल-बाल बचा शहर

जिलाधिकारी को लिखे एक पत्र में उलेमा काउंसिल ने घटना की निंदा की और कुछ संगठनों पर मंदिर के दावों के बहाने एक ऐतिहासिक स्मारक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और राष्ट्रीय धरोहर स्थल की सुरक्षा की मांग की।

हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को फतेहपुर जिले में एक मकबरे में घुसकर हंगामा किया और दावा किया कि यह एक मंदिर स्थल है जहां उन्हें प्रार्थना करने का अधिकार है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने के आरोप में 150 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है।

पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा कि हमें कई वीडियो मिले हैं जिनमें कई लोग मकबरे के आसपास भगवा झंडे लिए 'जय श्री राम' के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि किसी के पास हथियार नहीं थे।

Up News UP News Today Fatehpur News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |