यूपी के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 11 फरवरी को पेश होगा बजट, जानिए कैसा होगा?

संक्षेप: यूपी का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा और 11 फरवरी को करीब 9 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश होने की संभावना है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण योजनाओं पर रहेगा। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक में सदन संचालन पर चर्चा हुई।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले आज (रविवार) को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न दलों के सदस्य शामिल हुए। बैठक में सदन के सुचारु संचालन, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और सकारात्मक सहयोग की अपील की गई, ताकि बजट सत्र शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। इस बार बजट का आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 8.08 लाख करोड़ रुपये के बजट से बड़ा होगा। सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रहेगा। विशेष रूप से सड़क, पुल, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर बड़े निवेश की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक बजट में युवाओं के रोजगार सृजन, किसानों की सहायता और गरीब व जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।