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NEET परीक्षा से पहले सारे MBBS स्टूडेंट्स हॉल में बंद होंगे, मेडिकल कॉलेज में साल्वर पर सख्ती, छुट्टी भी रद्द

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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नीट परीक्षा में सेंधमारी रोकने के लिए एमबीबीएस के सभी छात्राओं की छुट्टियों को रद्द करते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज के हॉल पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा होने तक इन सभी छात्रों को हॉल में ही बंद रखा जाएगा। 

NEET परीक्षा से पहले सारे MBBS स्टूडेंट्स हॉल में बंद होंगे, मेडिकल कॉलेज में साल्वर पर सख्ती, छुट्टी भी रद्द

NEET Exam: नीट परीक्षा से पहले साल्वर गैंग पर लगाम लगाने को लेकर सरकार ने सख्म कदम उठाए हैं। परीक्षा से एक घंटे पहले और परीक्षा के बाद में सभी एमबीबीएस छात्रों को मेडिकल कॉलेज के एक हॉल में बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जो भी छात्र छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। जिन मेडिकल कॉलेज के हॉल में छात्रों को बंद रखा जाएगा वहां कड़ी निगरानी भी रहेगी। इसके लिए शिक्षकों और प्रोफेसरों की ड्यूटी लगाई गई है।

21 जून को नीट यूजी की परीक्षा होनी है। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराए जाने को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में 75 केंद्रों पर 35494 अभ्यर्थी नीट यूजी की परीक्षा देंगे। परीक्षा में साल्वर गैंग पर भी कड़ी नजर रहेगी। परीक्षा में सेंधमारी न हो इसको सभी एमबीबीएस छात्रों की छुट्टियों को रद्द करते हुए अपने-अपने मेडिकल कॉलेज पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रहना होगा। परीक्षा के दौरान उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फैकल्टी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। एमबीबीएस के सभी छात्र-छात्राओं को परीक्षा के एक घंटे पहले और परीक्षा खत्म होने के बाद तक मेडिकल कॉलेज में ही बंद रखा जाएगा। मेडिकल के छात्रों की निगरानी रखने के लिए शिक्षकों को प्रोफेसरों की ड्यूटी लगाई गई है। जब तक परीक्षा होगी तब तक किसी भी मेडिकल छात्र को कैंपस से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान छात्रों की गतिविधियों पर भी पूरी तरह से नजर रहेगी।

अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से होगा जवाब तलब

प्रशासन का मानना है कि इससे नीट परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। किसी भी बाहरी गतिविधि पर रोक लगाई जा सकेगी। एमबीबीएस छात्रों को प्रैक्टिकल व क्लास में शामिल होना अनिवार्य किया गया है। अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से जवाब भी मांगा जाएगा। नीट खत्म होने के बाद केजीएमयू व लोहिया संस्थान को एमबीबीएस छात्र-छात्राओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। इसमें उनकी उपस्थिति से लेकर क्लास व प्रैक्टिकल्स से जुड़ी जानकारी भी साझा करनी होगी।

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खुफिया के साथ सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे पुलिस कर्मी

नीट यूजी-2026 पुनर्परीक्षा को संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए राजधानी के 75 परीक्षा केंद्रों पर कुल 35,594 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी, जबकि अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। नीट परीक्षा की देखरेख एक हजार पुलिस जवान करेंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त(जेसीपी) कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें चार सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), 205 उपनिरीक्षक, 452 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी व 335 महिला आरक्षी शामिल हैं। इसके अलावा गोपनीय सामग्री की सुरक्षा के लिए 150 सशस्त्र पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। केंद्रों पर जांच के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के साथ 150 कर्मियों की भी तैनाती की गई है।

इन डिवाइसों पर भी रहेगा प्रतिबंध

पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर नोडल पुलिस अधिकारी, केंद्र प्रभारी और कंट्रोल रूम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सघन जांच और फ्रिस्किंग की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस समेत सभी इलेक्ट्रानिक गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष योजना बनाई गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और परीक्षा केंद्रों के आसपास अतिरिक्त यातायात पुलिस तैनात रहेगी। महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल, एंटी रोमियो स्क्वाड और डायल-112 की टीमें लगातार गश्त करेंगी। पुलिस ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने और अफवाहों से बचने की अपील की है।

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नीट के लिए चार स्पेशल ट्रेनें कल चलेंगी

नीट परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल प्रशासन 21 जून को गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर के मध्य चार अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता के अनुसार 05007 गोरखपुर से लखनऊ जं के लिए गोरखपुर से 04:05 बजे चलेगी। खलीलाबाद से 04:56 बजे, बस्ती से 05:22 बजे, बभनान से 05:52 बजे, मनकापुर से 06:22 बजे, गोण्डा से 06:55 बजे, करनैलगंज से 07:24 बजे बाराबंकी से 08:38 बजे, बादशाहनगर से 09:20 बजे छूटकर लखनऊ जं. 10:00 बजे पहुंचेगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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