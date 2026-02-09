1947 के बाद बनीं सभी मजारें हटाई जाएंगी, केजीएमयू प्रशासन ने 28 फरवरी तक का दिया अल्टीमेटम

Hindustan Hindi News
केजीएमयू में 1947 के बाद बनीं सभी मजारों को हटाया जाएगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। सोमवार को केजीएमयू प्रशासन ने मजार हटाने के लिए दोबारा अल्टीमेटम दिया।

केजीएमयू में 1947 के बाद बनीं सभी मजारों को हटाया जाएगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। सोमवार को केजीएमयू प्रशासन ने मजार हटाने के लिए दोबारा अल्टीमेटम दिया। दूसरा नोटिस चस्पा कर 28 फरवरी तक मजार हटाने का समय दिया गया है। केजीएमयू में छह मजारे हैं। इनमें क्वीन मेरी का मुख्य गेट, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ट्रॉमा सेंटर परिसर, आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटी भवन और टीजी हॉस्टल परिसर की अवैध मजार और अतिक्रमण है। केजीएमयू प्रशासन ने परिसर से मजार हटाने के लिए पहली बार 23 जनवरी को नोटिस चस्पा किया था। अब दूसरा व अंतिम नोटिस सोमवार को चस्पा किया है।

केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि 1947 से पहले परिसर में केवल दो मजारें थीं। बाकी की चार मजारें बाद में बनाई गईं। मजार निर्माण के लिए न तो किसी से अनुमति ली गई न ही कोई आदेश है। मजार व अतिक्रमण की वजह से परिसर में आवागमन बाधित होता है। लिहाजा अवैध मजारों को हटाने का फैसला किया है। केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया, केजीएमयू में अवैध निर्माण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिसर में वर्ष 1947 के बाद बनीं मजारों को हटाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भूमि खाली होने पर उसका उपयोग मरीजों के हित में किया जाएगा।

