यूपी बीजेपी में सब ठीक नहीं, पूरब से पश्चिम तक विपक्ष की जगह पार्टी को ही असहज कर रहे भाजपाई

यूपी भाजपा में सब ठीक नहीं है। पार्टी असहज है। असहज करने वाले बाहरी नहीं, अपने हैं। ऐसा पूरब से पश्चिम तक है। पाले खिंचे हैं। टकराव है। मोर्चेबंदी है। घर की रार, सड़क पर आ गई है। कहीं जनप्रतिनिधियों में तो कहीं संगठन से भिड़ंत है। पश्चिम में मुजफ्फरनगर से लेकर अलीगढ़, आगरा तक गर्माहट है। कानपुर देहात से उठी चिंगारी मिश्रिख तक पहुंच चुकी है। देवरिया हाल ही में गर्माया था। गोंडा का तापमान तो लगातार बढ़ा हुआ है। इससे किरकिरी हो रही है। विरोधी मजा ले रहे हैं।

क्षत्रपों में टकराव होते रहे हैं। मगर भाजपा में इधर इसकी भरमार है। टकराव यहां भी हुए हैं। खेमेबंदी भी हुईं। पर बीते कुछ समय से ऐसा कुछ ज्यादा हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो यह सिलसिला लगातार बढ़ा है। चुनाव के बीच और उसके बाद मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच की तल्खियां जगजाहिर रहीं। लड़ाई खुले में हुई। आरोप-प्रत्यारोप लगे। अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम और पूर्व मंत्री जयवीर सिंह के बीच भी पाले खिंचे। यहां संगठन के कई चेहरे भी सांसद के निशाने पर रहे। कइयों पर कार्रवाई भी हुई। एक और विधायक व सांसद में भी यहां टकराव रहा।

ब्रज में भी बढ़ रहे विवाद आगरा की सीकरी लोकसभा सीट भी हॉट रही। चुनाव के बीच फतेहपुर सीकरी और बाह में सांसद और विधायकों के बीच खुली मोर्चेबंदी देखी गई। चिंगारी अभी भी सुलग रही है। फिर आगरा में सांसद और मंत्री के बीच भी एक जमीनी विवाद को लेकर टकराव की गूंज लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई गई। एटा भी तत्कालीन सांसद-विधायक के टकराव से अछूता न रहा। मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने रालोद के साथ पर सवाल उठाए। भाजपा नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे मंत्री की निजी राय करार दिया। फतेहपुर में जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे। जांच हुई। मगर महीनों बाद भी पार्टी कोई फैसला नहीं ले पाई।

गोंडा से देवरिया तक गर्माहट कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के तेवर भी गाहे-बगाहे पार्टी को असहज कर रहे हैं। कभी मुलायम की तारीफ तो कभी अपनी ही सरकार को वे निशाने पर लेते रहे हैं। उनका हालिया बयान पूजा पाल के सपा से निष्कासन के फैसले को सही ठहराने वाला रहा। देवरिया में हाल ही में एक जमीनी विवाद चर्चित रहा। इसमें एक राज्यमंत्री के खिलाफ पार्टी के तमाम स्थानीय नेता राज्यमंत्री के विरोध में खड़े नजर आए। धरना-प्रदर्शन तक हुए।