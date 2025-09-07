All girls are like my sisters man said this by holding his ears police station police took away his arrogance सभी लड़कियां मेरी बहन समान, थाने में कान पकड़कर बोला मनचला, पुलिस ने निकाल दी हेकड़ी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAll girls are like my sisters man said this by holding his ears police station police took away his arrogance

सभी लड़कियां मेरी बहन समान, थाने में कान पकड़कर बोला मनचला, पुलिस ने निकाल दी हेकड़ी

मेरठ में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म की धमकी देने के आरोपी मनचले को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आते ही पुलिस ने उसकी सारी हेकड़ी निकल गई।

Dinesh Rathour मेरठ/मोदीपुरमSun, 7 Sep 2025 09:34 PM
share Share
Follow Us on
सभी लड़कियां मेरी बहन समान, थाने में कान पकड़कर बोला मनचला, पुलिस ने निकाल दी हेकड़ी

यूपी के मेरठ में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म की धमकी देने के आरोपी मनचले को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आते ही पुलिस ने उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। आरोपी थाने में कान पड़कर बोला कि सभी लड़कियां उसकी बहन जैसी हैं। आगे वह कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। पुलिस ने इसकी वीडियोग्राफी भी कराई है। पुलिस ने आरोपी से तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

थानाध्यक्ष पल्लवपुरम रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पल्लवपुरम क्षेत्र निवासी महिला ने थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि उनकी बेटी मोदीपुरम स्थित एक स्कूल में पढ़ने जाती है। रास्ते में पल्हैड़ा निवासी सुल्तान उस पर फब्तियां कसता है और कई बार हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास कर चुका है। पीड़ित छात्रा के माता-पिता ने जब युवक के परिजनों से शिकायत की तो उल्टे उन्हें गाली-गलौज कर भगा दिया गया।

शुक्रवार सुबह छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी स्कूल से कुछ दूर पहले सुल्तान अपने साथियों के साथ खड़ा था। आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। राहगीरों के रुकने पर युवकों ने छात्रा को धमकाते हुए कहा पुलिस में शिकायत की तो अगवा कर दुष्कर्म करेंगे। पल्लवपुरम पुलिस ने रविवार को आरोपी सुल्तान को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपी ने कान पड़कर अपनी हरकत के लिए माफी मांगी।

Meerut News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |