सभी लड़कियां मेरी बहन समान, थाने में कान पकड़कर बोला मनचला, पुलिस ने निकाल दी हेकड़ी

यूपी के मेरठ में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म की धमकी देने के आरोपी मनचले को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आते ही पुलिस ने उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। आरोपी थाने में कान पड़कर बोला कि सभी लड़कियां उसकी बहन जैसी हैं। आगे वह कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। पुलिस ने इसकी वीडियोग्राफी भी कराई है। पुलिस ने आरोपी से तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

थानाध्यक्ष पल्लवपुरम रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पल्लवपुरम क्षेत्र निवासी महिला ने थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि उनकी बेटी मोदीपुरम स्थित एक स्कूल में पढ़ने जाती है। रास्ते में पल्हैड़ा निवासी सुल्तान उस पर फब्तियां कसता है और कई बार हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास कर चुका है। पीड़ित छात्रा के माता-पिता ने जब युवक के परिजनों से शिकायत की तो उल्टे उन्हें गाली-गलौज कर भगा दिया गया।