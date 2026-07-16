आगरा में डिप्टी एसएस को पीटने के आरोपी चारों आरपीएफ कर्मी दूसरे रेल मंडल से अटैच

शॉर्ट बायो : अमित पाठक पिछले 20 वर्ष से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' आगरा में वरिष्ठ संवाददाता हैं। उनकी विशेषज्ञता खेल व रेलवे से जुड़ी रिपोर्टिंग में है।

परिचय एवं अनुभव

अमित पाठक ने 2006 में हिन्दुस्तान आगरा में स्ट्रिंगर के रूप में काम शुरू किया था। 20 साल के प्रिंट मीडिया के अनुभव के साथ खेल बीट के साथ रेलवे की कवरेज कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और पर्यटन रिपोर्टिंग

बीए के बाद मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डॉ.भीमराव आंबेडकर विवि से हासिल की। खेल की रिपोर्टिंग में कपिल देव, सचिन तेंदुल्कर, गीत सेठी, पंकज आडवानी सहित देशी व विदेशी खिलाड़ियों का इंटरव्यू किया। इसके अलावा बीते नौ साल से रेलवे की कवरेज कर रहे हैं।

विशेषज्ञता

खेल, रेलवे, खेल सेलिब्रिटी इंटरव्यू

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