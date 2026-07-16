Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आगरा में डिप्टी एसएस को पीटने के आरोपी चारों आरपीएफ कर्मी दूसरे रेल मंडल से अटैच

By Amit Pathak
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आगरा रेल मंडल में डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट (डिप्टी एसएस) के साथ कथित मारपीट के मामले में रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों को झांसी मंडल से अटैच कर दिया है।

आगरा में डिप्टी एसएस को पीटने के आरोपी चारों आरपीएफ कर्मी दूसरे रेल मंडल से अटैच

आगरा रेल मंडल में डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट (डिप्टी एसएस) के साथ कथित मारपीट के मामले में रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों को झांसी मंडल से अटैच कर दिया है। प्रशासनिक स्तर पर यह कदम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जानकारी के अनुसार, डिप्टी एसएस के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। प्रारंभिक जांच के आधार पर संबंधित चारों आरपीएफ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से झांसी मंडल से अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की विभागीय जांच भी जारी है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध रेलवे सेवा नियमों के तहत आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस घटना के बाद रेल कर्मचारियों में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है और कर्मचारी संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेलवे में अनुशासन और कार्यस्थल की गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर पूरी की जाएगी।

Amit Pathak

लेखक के बारे में

Amit Pathak

शॉर्ट बायो : अमित पाठक पिछले 20 वर्ष से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' आगरा में वरिष्ठ संवाददाता हैं। उनकी विशेषज्ञता खेल व रेलवे से जुड़ी रिपोर्टिंग में है।


परिचय एवं अनुभव

अमित पाठक ने 2006 में हिन्दुस्तान आगरा में स्ट्रिंगर के रूप में काम शुरू किया था। 20 साल के प्रिंट मीडिया के अनुभव के साथ खेल बीट के साथ रेलवे की कवरेज कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और पर्यटन रिपोर्टिंग

बीए के बाद मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डॉ.भीमराव आंबेडकर विवि से हासिल की। खेल की रिपोर्टिंग में कपिल देव, सचिन तेंदुल्कर, गीत सेठी, पंकज आडवानी सहित देशी व विदेशी खिलाड़ियों का इंटरव्यू किया। इसके अलावा बीते नौ साल से रेलवे की कवरेज कर रहे हैं।


विशेषज्ञता
खेल, रेलवे, खेल सेलिब्रिटी इंटरव्यू

और पढ़ें
Agra Agra News Railway अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।