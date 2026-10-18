यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर 120 की बजाए 100 Km प्रति घंटा होगी स्पीड, पेट्रालिंग बढ़ेगी

यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। यूपीडा सभी एक्सप्रेसवे पर औसत स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करके 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ऐसा निर्णय किया जा रहा है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर औसत स्पीड 120 किमी प्रतिघंटा से कम कर 100 किमी करने जा रहा है। इसके साथ ही पेट्रोलिंग टीमें बढ़ेंगी और पार्किंग की अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। इसी तरह की कई व्यवस्थाएं नवंबर से लागू की जाएंगी।

एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ऐसा निर्णय किया जा रहा है। यूपीडा अपने सभी सात एक्सप्रेसवे पर निगरानी तंत्र बढ़ाएगा। अभी 50 किमी पर एक पेट्रोलिंग टीम तैनात है, इसे 40 किमी पर तैनात किया जाएगा। रात के वक्त होने वाली ज्यादातर दुर्घटनाएं चालकों के नींद आने के कारण दर्ज हुई हैं। इसे देखते हुए अतिरिक्त एमिनिटीज (सुविधा केंद्र) बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं। अभी दो पार्किंग के बीच की दूरी तय नहीं है। आगरा एक्सप्रेसवे पर एक से दूसरे स्टॉपेज की दूरी 100 किमी. है, यानी 100 किमी से पहले इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ चलते ही रहना है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर 66 किमी पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो पार्किंग के बीच की दूरी 70 किमी है। इसे देखते हुए औसत 50 किमी की दूरी पर अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। यह व्यवस्थाएं सर्दी और कोहरे के मौसम को देखते हुए की जा रही है। औद्योगिक अवस्थापना आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिए गए। घने कोहरे के दौरान विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए फॉग लाइटें लगाने की व्यवस्था की जा की जाएगी, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। एक्सप्रेसवे पर वेदर सेंसर से लैस एनाउंसमेंट सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि बीच-बीच में वाहन चालकों को आगे की सामान्य दृश्यता (विजविलिटी) के बारे में जानकारी हो सके। ऐसे स्थान भी चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। यहां पेट्रोलिंग टीमें ड्रंक एंड ड्राइव के तहत वाहन चालकों की अल्कोहल टेस्ट करेंगी।

हाई-वे पर बढ़ेगी सुरक्षा वहीं यूपी में शीतलहर और घने कोहरे के दौरान सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा के इंतजाम अभी से शुरू कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, व एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटना के संभावित स्थलों के आस-पास पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन, एंबुलेंस व रेस्क्यू वाहन उपलब्ध रहेंगे। राहत आयुक्त डा. हृषिकेश भास्कर ने संबंधित विभागों व कार्यदायी संस्थाओं को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।