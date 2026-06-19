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सभी 37 सांसद अखिलेश यादव के साथ, सपा में टूट की अफवाह पर भड़के सांसद भदौरिया, कोतवाली में दी तहरीर

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरी
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सोशल मीडिया पर सपा सांसदों के दल-बदल की खबरें वायरल होने पर धौरहरा सांसद भड़क गए। वह शुक्रवार को खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा के साथ कोतवाली पहुंचे और भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ तहरीर दी। 

Lakhimpur Kheri News: सपा में टूट वाले ओम प्रकाश राजभर के दावे के बाद से यूपी की राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। राजभर ने इस संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट भी लिखीं। हालांकि सपा ने राजभर के इस दावे को पूरी तरह से भ्रामक बताया। अब सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने सपा में टूट की खबरें को वायरल कर दिया। इसको लेकर सपाइयों में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के सांसदों के दल-बदल की खबरें वायरल होने को लेकर सपा सांसद आनंद भदौरिया भड़क गए। किसी ने सांसद आनंद भदौरिया का भी नाम जोड़ दिया। खुद का नाम जोड़े जाने से नाराज धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया और खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा शुक्रवार को खुद सदर कोतवाली पहुंचे। दोनों सांसदों ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर भ्रामक खबरें और वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

सांसदों का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके दल बदलने की झूठी खबरें और वीडियो डालकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान सांसद आनंद भदौरिया ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसद पूरी तरह एकजुट हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। कुछ लोग बिना वजह अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोलते हुए भदौरिया ने कहा, कुछ छुटभैये नेता बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सपा सांसदों पर झूठी बयानबाजी करने के बजाय वे अपने खुद के दल को बचाकर रखें।

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क्या है पूरा मामला

यूपी सरकार में मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को दावा किया था कि समाजवादी पार्टी में 'बड़ी टूट होगी' और कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। राजभर के इस दावे के बाद से ही यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। राजभर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि सपा नेता राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र सौंपा है। हालांकि, उन्होंने कथित पत्र के बारे में कोई विवरण नहीं दिया।

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अखिलेश ने राजभर के दावे को किया था खारिज

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के उस दावे को खारिज कर दिया था जिसमें सपा में जल्द ही विभाजन होने की बात कही थी। अखिलेश ने कहा था कि उनकी पार्टी मजबूत बनी हुई है और आरोप लगाया कि भाजपा का प्रलोभन और दबाव के माध्यम से दलों को तोड़ने का इतिहास रहा है। बाद में एक्स पर एक अन्य पोस्ट में इशारों में उन्होंने कहा, जो लोग दूसरी पार्टियों में फूट का अनुमान लगा रहे हैं, उन्हें पहले अपनी स्थिति पर नजर डालनी चाहिए।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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