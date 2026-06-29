जोगेंद्र के प्यार में अलीशा बनी अदिति; छत्तीसगढ़ से आकर यूपी में रचाई शादी, पूरे शहर में चर्चे

छत्तीसगढ़ के भिलाई की अलीशा खातून ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद रामपुर के जोगेंद्र सिंह सैनी से शादी कर ली। युवती के घर छोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस उसे लेने यूपी के रामपुर पहुंची, लेकिन अलीशा ने पुलिस के सामने अपनी मर्जी से पति के साथ रहने की इच्छा जताई।

सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुए एक प्रेम प्रसंग में छत्तीसगढ़ की एक युवती ने यूपी के रामपुर आकर में अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। भिलाई की रहने वाली अलीशा खातून ने रामपुर आकर अपने प्रेमी जोगेंद्र सिंह सैनी के साथ विवाह कर लिया। इसकी भनक लगते ही छत्तीसगढ़ पुलिस और युवती के मां-भाई उसे वापस ले जाने रामपुर पहुंचे, लेकिन युवती ने परिजनों के साथ लौटने से साफ इनकार कर दिया। मामला कोतवाली पहुंचा, जहां युवती के बयानों के आधार पर उसे प्रेमी के साथ जाने की कानूनी इजाजत दे दी।

जोगेंद्र के प्यार में अलीशा बनी अदिति छत्तीसगढ़ की रहने वाली अलीशा खातून की करीब डेढ़ वर्ष पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए रामपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी 21 वर्षीय जोगेंद्र सिंह सैनी से जान-पहचान हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। बीते 10 मई को अलीशा अपने परिजनों को बिना बताए घर छोड़कर रामपुर अपने प्रेमी के पास आ गई।

रामपुर आकर प्रेमी संग रचाई शादी छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब सर्विलांस के जरिए लोकेशन ट्रेस की, तो युवती के रामपुर में होने की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस, युवती की मां परवीन बेगम और भाई समीर के साथ रामपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्थानीय पुलिस से युवती की बरामदगी और उसे वापस छत्तीसगढ़ ले जाने की अनुमति मांगी। पुलिस के सामने दर्ज कराए बयानों में अलीशा ने पूरी तरह अपनी मर्जी से जोगेंद्र सिंह सैनी के साथ रहने की इच्छा जताई।

तमिलनाडु से रामपुर पहुंची लड़की वहीं एक और मामले में तमिलनाडु में शुरू हुई प्रेम कहानी का विवाद रामपुर के पटवाई पहुंच गया। मुंबई की रहने वाली एक युवती अपने प्रेमी की तलाश में पटवाई थाना क्षेत्र स्थित उसके घर पहुंच गई। और प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। पटवाई क्षेत्र का रहने वाला एक युवक तमिलनाडु में एक सैलून में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात मुंबई की रहने वाली युवती से हुई। दोनों की जान-पहचान जल्द ही प्रेम प्रसंग में बदल गई।