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हनीट्रैप कांड से भाजपा में हलचल, दो ऐसे नेताओं के नाम की चर्चा जो विधायक के टिकट की रेस में

By Pawan Kumar Sharma
वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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यूपी के अलीगढ़ में सामने आए हनीट्रैप कांड ने भाजपा में हलचल बढ़ा दी है। मामले में अब दो ऐसे नेताओं के नामों की भी चर्चा तेज हो गई है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट की रेस में हैं।

Aligarh BJP leader honey trapped
अलीगढ़ में हनीट्रैप कांड से भाजपा में हलचल बढ़ गई है

UP News: यूपी के अलीगढ़ में हनीट्रैप कांड में बरौली चेयरमेन मनोज कुमार सिंह और भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी निधीश कुमार भट्ट का नाम उजागर होने के बाद पार्टी की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मामले की चर्चा में दो जनप्रतिनिधियों समेत कई बड़े नेताओं के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। इनमें कुछ ऐसे नाम भी बताए जा रहे हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी की तैयारी में हैं।

पांच अगस्त को भाजपा का महानगर मीडिया प्रभारी और अधिवक्ता निधीश कांत भट्ट ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि पूजा नाम की महिला और वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप कौशिक ने उन्हें हनीट्रैप में फंसाकर दो लाख रुपये वसूल लिए हैं। पुलिस ने महिला काजल उर्फ पूजा और उसके पति श्रवण कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा। इसी क्रम में रविवार को चेयरमैन मनोज सिंह ने क्वार्सी थाने में दूसरा मुकदमा दर्ज कराया था। वह फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से महिला से जुड़े थे। इस मामले राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रभावशाली लोगों के नाम इस प्रकरण से जोड़कर चर्चा में आने लगे। इन नामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

संगठन के भीतर बढ़ी बेचैनी

हनीट्रैप से जुड़े इस पूरे प्रकरण ने भाजपा संगठन के भीतर भी बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी के कई पदाधिकारी मामले की वास्तविकता सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो इसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। खासतौर पर उन नेताओं के लिए स्थिति असहज हो सकती है, जो विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।

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जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वास्तव में इसमें जनप्रतिनिधि और भाजपा के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं? क्या सामने आ रहे नाम महज चर्चाओं तक सीमित हैं या जांच में भी उनका कोई संबंध सामने आया है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल हनीट्रैप कांड ने भाजपा की स्थानीय राजनीति में जरूर हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इस मामले में सामने आने वाले तथ्यों पर सभी की नजर रहेगी।

नेता से लेकर बिजनेसमैन को बनाया शिकार

हनीट्रैप में फंसाकर लाखों रुपये ऐंठने वाले गिरोह का दायरा केवल भाजपा नेता व बरौली चेयरमैन तक सीमित नहीं है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के झांसे में 9 से 10 लोग और फंस चुके थे। इनमें होटल कारोबारी, कचौड़ी विक्रेता और खैर क्षेत्र का एक ग्राम प्रधान भी शामिल है। मंगलवार को दो-तीन लोग सीओ द्वितीय से मिलकर अपनी आपबीती भी सुना गए। लेकिन, बदनामी के डर से कोई भी तहरीर देने को तैयार नहीं है। वहीं मामले में नामजद वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप कौशिक फरार हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं।

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10 लोगों के फंसे होने के मिले साक्ष्य

पुलिस सूत्रों के अनुसार 9 से 10 और पीड़ितों के फंसे होने के साक्ष्य मिले हैं। इनमें शहर के होटल कारोबारी, कचौड़ी विक्रेता और खैर क्षेत्र के एक ग्राम प्रधान का नाम शामिल है। मंगलवार को इनमें से दो-तीन लोग सीओ द्वितीय धनंजय सिंह के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे भी इसी तरीके से फंसाए गए और रुपये दिए। लेकिन सामाजिक बदनामी के डर से कोई लिखित शिकायत देने को राजी नहीं हुआ। पुलिस अब इन लोगों को विश्वास में लेकर तहरीर दिलाने का प्रयास कर रही है। प्रकरण में अब तक तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। भाजपा नेता और बरौली चेयरमैन के अलावा तीसरा मुकदमा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने को लेकर दर्ज हुआ है।

कोई और तहरीर देगा तो होगा मुकदमा

सीओ द्वितीय धनंजय सिंह ने बताया कि नामजद अधिवक्ता अनूप कौशिक की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। मोबाइल सीडीआर और लोकेशन भी खंगाली जा रही है। उधर, इस गिरोह ने होटल कारोबारी, कचौड़ी विक्रेता और प्रधान तक को भी फंसा रखा था। कुछ लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन लिखित में कोई शिकायत नहीं दे रहा है। अगर कोई तहरीर आती है तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।

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पुलिस पर दवाब को पहुंचे नेताओं के फोन

हनीट्रैप कांड में अब तक राजनीति से जुड़े दो लोगों के नाम उजागर होने और अन्य नामों की चर्चाएं होने से पुलिस पर भी दवाब की राजनीति शुरू हो गई है ताकि अन्य प्रभावशाली लोग जो हनीट्रैप का शिकार हुए हैं, उनके नाम उजागर न हो सकें। सूत्रों के अनुसार वह एफआईआर कराना तो दूर पुलिस के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

भाजपा नेता और चेयरमैन दोनों हैं अधिवक्ता

मामले में पीड़ित भाजपा नेता निधीश कांत भट्ट और बरौली चेयरमैन मनोज सिंह दोनों पेशे से अधिवक्ता हैं। वहीं नामजद अनूप कौशिक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन के महासचिव रह चुके हैं। वह अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अनूप कौशिक ने एसएसपी और एसपी सिटी को पत्र भेजकर खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी बार एसोसिएशन चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने के लिए साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। पुलिस सीडीआर और सीसीटीवी से आरोपों की जांच कर रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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