महिला सशक्तिकरण: डिजाइनिंग से बनाई पहचान, दिव्यांगजनों की कर रहीं सेवा

शादी के 25 वर्ष बाद अपने सपने को नई उड़ान देने वाली अलीगढ़ की सीमा जैन आज फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। एएमयू से गोल्ड मेडल प्राप्त सीमा ने चिकनकारी के अनूठे डिजाइनों से देशभर में पहचान बनाई है।

सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें फिर से जीने का जुनून होना चाहिए। इस बात को साकार किया है अलीगढ़ की सीमा जैन ने, जिन्होंने शादी के 25 वर्ष बाद अपने फैशन डिजाइनिंग के शौक को नई उड़ान दी और आज फैशन जगत के साथ-साथ समाजसेवा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है।

खिरनीगेट निवासी सीमा बताती हैं कि उन्होंने एएमयू से फैशन डिजाइनिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) से छह महीने का कोर्स किया। शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उनका यह सपना कुछ समय के लिए पीछे छूट गया, लेकिन बच्चों के सहयोग और प्रोत्साहन से उन्होंने लगभग 25 वर्ष बाद अपने जुनून को फिर से जीवित किया। सीमा ने लखनऊ की प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई को अपने डिजाइनिंग कार्य का विशेष हिस्सा बनाया। वह अपने विशिष्ट डिजाइनों के अनुसार एक्सक्लूसिव परिधान तैयार करवाती हैं। तैयार कलेक्शन में महिलाओं के डिजाइनर सूट, कॉर्सेट सेट, साड़ियां तथा पुरुषों और महिलाओं के मैचिंग सेट विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। उनके अनूठे डिजाइनों की मांग अब अलीगढ़ से निकलकर दिल्ली, मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच रही है।

दिव्यांगजनों के जीवन में बिखेर रहीं खुशियां फैशन के क्षेत्र के अलावा सीमा ने समाजसेवा को भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। वह तूलिका अग्रवाल और दीपाली बत्रा के साथ मिलकर वह ‘संगमम’ प्रदर्शनी का आयोजन करती हैं। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों और दिव्यांगजनों की सहायता करना है। इस वर्ष संगमम का पांचवां संस्करण आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से 15 दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैर लगवाने में सहायता प्रदान की गई। धीरे-धीरे संगमम अपनी सामाजिक सोच और सेवा भावना के कारण अलीगढ़ में एक अलग पहचान बना रहा है। इस पहल से शहर के अनेक लोग जुड़ रहे हैं और जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं।

इनका कहना मेरी यात्रा उन महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं। स्वयं की दृढ़ इच्छाशक्ति, परिवार का सहयोग और समाज के प्रति संवेदनशीलता मिलकर न केवल व्यक्तिगत सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि अनेक जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी नई उम्मीद जगा सकते हैं।