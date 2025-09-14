निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।' भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियां अपनी भाषा हिंदी के सम्मान के लिए बिल्कुल उपयुक्त बैठती हैं। जोकि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं में से एक है।

भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां पर बहुत सारी बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी के अंदर हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है जोकि हमारी मातृभाषा भी है। यह भारत के 150 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम भी करती है। 14 सितंबर को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था।

देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा अंग्रेजी, मंदारिन (चाइनीज) के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या 609.1 मिलियन से भी ज्यादा है। इस दिन को मनाये जाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना, इसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है।

हिंदी भाषा (देवनागरी लिपि) को भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इसी के चलते प्रतिवर्ष इस दिन पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन के अलावा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 14 सितंबर 1953 को की गयी। 1953 में भारत के प्रधानमंत्री पद पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संसद भवन में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाए जाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा आग्रह किया गया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद से प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हिंदी दिवस का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है। इसके महत्व के प्रति देश के साथ विदेश में रह रहे लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। जिससे कि भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान की जा सके। इस दिन पर लोगों को हिंदी दिवस के प्रति प्रेरित किया जाता है कि वह अपने रोजमर्रा के जीवन तथा सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें, जिससे हिंदी भाषा का विकास हो सके और उसका अस्तित्व बरकरार रहे। स्कूल, कॉलेज से लेकर विभिन्न जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि नई पीढ़ी हिंदी की समृद्धि और उसकी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित हो सके और मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस करे।

मुख्य बिंदु - हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है।

- इसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करना है।

- हिंदी हमारी मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान है।

- 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था।

- हिंदी भाषा हमें एकता और भाईचारे का संदेश देती है।

- यह हमारी संस्कृति, परंपरा और साहित्य की धरोहर है।

- हिंदी दिवस हमें अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाता है।

- यह दिन हमें हिंदी के संरक्षण और संवर्धन की प्रेरणा देता है।

- हिंदी दिवस का महत्व यह है कि हम अपनी भाषा को कभी न भूलें।

- इस दिन हम संकल्प लेते हैं कि हिंदी का सम्मान और उपयोग बढ़ाएंगे।

हिन्दी भाषा की सेतु से दो देशों के दिलों को जोड़ रहे एएमयू प्रोफेसर हिन्दी भाषा को दुनिया में प्रचार प्रसार का प्रमुख कार्य अलीगढ़ मुस्लिम विवि के प्रोफेसर कर हैं। यहां के प्रोफेसर हिन्दी भाषा की सेतु से दो देशों के दिलों को जोड़ रहे हैं। यही नहीं यहां से पढ़े छात्र आज देश दुनिया में हिन्दी का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं।

एएमयू प्रो. शंभुनाथ तिवारी हिन्दी की प्रसार को लेकर देश ही नहीं विदेशों में काम रहे हैं। अब तक वह हिन्दी विषय के प्रसार को लेकर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया मॉरिशस, यूएई, दुबई जैसे देशों के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दे चुके हैं। उनका व्याख्यान एक दो दिन नहीं बल्कि दो से तीन माह तक चलता है। हालिया दौरा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का किया। जहां उन्होंने करीब चार लोगों को से हिन्दी में संवाद और कार्यक्रम किया। उन्होंने बताया कि इसका जीवंत उदाहरण आस्ट्रेलिया के सिडनी जैसे शहर में भी दिखाई देता है, जहां हिंदी-उर्दू का साहित्यिक और सांस्कृतिक सामंजस्य व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। प्रो. शंभुनाथ तिवारी ने भारत-आस्ट्रेलिया के साहित्यिक- सांस्कृतिक संबंधों तथा हिंदी-उर्दू के रचनाकारों द्वारा निर्मित वहां के अकादमिक परिवेश पर विस्तार से बातचीत की। उनके दौरे और साक्षात्कार को भारत में आस्ट्रेलियन दूतावास के हाई कमिश्नर की ओर से उनके डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर निक मैक कैफरे ने इंडिया-आस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक सेतु के रूप में स्वीकार किया। आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ओर से उन्होंने प्रो. तिवारी के साक्षात्कार को भारत-आस्ट्रेलिया के साहित्यिक-सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने वाला कदम बताया।

1950 में स्थापित हुआ था एएमयू का हिन्दी विभाग 1920 में स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विवि का इतिहास एक शताब्दी पुराना है। वहीं वहीं विवि में स्थापित हिन्दी विभाग का इतिहास भी बेहद पुराना है। विवि में हिन्दी विभाग 1950 के करीब स्थापित किया गया है। इससे पहले संयुक्त रूप से विभाग का संचालन जा रहा था। विभाग में मौजूद चेयरमैन की तस्वीरे हिन्दी को लेकर हुए बदलाव की गवाही देती है। पेंटिंग, सादा फोटो फिर रंगीन फोटो में मौजूद चेयरमैन की तस्वीरें भी अमृत काल की गवाह हैं। हिन्दी विभाग में 75 साल में अनोखे बदलाव देखने को मिले है। कभी ब्लैक बोर्ड तक सीमित हिन्दी अब स्मार्ट क्लास का रूप ले चुकी है। एलईडी और पीपीटी के जरिए हिन्दी गद्य को छात्र पढ़ रहे हैं। इतना ही बीते वर्षों में विदेशी छात्रों ने भी हिन्दी की शिक्षा ली है।

परिषदीय विद्यालयों में एलईडी पर पढ़ाई अलीगढ़ । सबसे पिछड़े माने जाने वाले परिषदीय विद्यालयों ने कॉन्वेंट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। कभी स्लेट और ब्लैक बोर्ड सीमित रहने वाले परिषदीय विद्यालयों में भी अब स्मार्ट क्लास स्थापित कर लिया गया है। परिषदीय विद्यालयों में एलईडी स्मार्ट क्लास के जरिए हिन्दी अन्य विषयों की पढ़ाई की जा रही है। एलमपुर पीएमश्री विद्यालय के प्रधानाचार्य विरेंद्र सिंह ने बताया कि डिजिटल और विजुअल के माध्यम से छात्रों में सीखने की क्षमता का विकास हो रहा है।

हिन्दी साहित्य को फलक पर पहुंचा रही आधी आबादी हिन्दी के प्रचार प्रसार और उसे फलक तक पहुंचाने का कार्य जनपद की आधी आबादी भी जिम्मेदारी पूर्ण कर रही है। किसी का डायरी से शुरू हुआ सफर आज चार किताबों तक पहुंच गया है। कोई छोटी छोटी कहानियों को लिखकर आज इतना बड़ा मंच हासिल कर लिया, जिनका उदाहरण दुनिया दे रही है।

डायरी से शुरू सफर चार किताबों के बदली पूजा सांवरिया एक गृहिणी हैं। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है। वे भगवान श्री कृष्ण की अनंत भक्त हैं। उन्होंने गीता को पढ़ा। कान्हा के प्रति जो अपार आस्था थी, उसे उन्होंने एक डायरी पर उकेरना प्रारंभ किया। पहले पूजा-पाठ, फिर अध्यन। इसके बाद कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव था उसे शब्दों में लिखने में व्यस्त हो गईं। जब एक डायरी पूरी हुई उसे उन्होंने अपने ससुर को दिखाया। उन्होंने शब्दों की इस माला को एक पुस्तक में पिरोने के लिए प्रेरित किया। किताब का नाम समर्पण रखा। इसके बाद यह गृहिणी के बाद कब लेखक बन गई, उसका उन्हें भी याद नहीं रहा। एक के बाद एक तीन किताब लिख दीं। चौथी पर काम चल रहा है। पूजा सांवरिया ने बताया है कि उनकी दूसरी पुस्तक आत्म सौराशर और उसके बाद तीसरी पुस्तक स्पर्श एक एहसास पूरी की। इसने काफी लोकप्रियता बटोरी। इस समय चौथी पुस्तक ऐ -जिंदगी लिख रही हैं। जल्द ही यह भी मूर्त रूप लेने वाली है।

लघु कथाकार व कुशल कवयित्री वर्षा अग्रवाल रामबाग कालोनी की वर्षा अग्रवाल गृहणी होने के साथ कुशल लेखिका व कवयित्री हैं। लघु कथा ‘आठवां फेरा’ व काव्य संग्रह ‘धनक’ प्रकाशित हो चुका है। हाइकू संग्रह-‘आचमन’ प्रकाशनाधीन है। इसके अलावा अभिव्यक्ति, नीलांबरा, वूमेन आवाज, साहित्य उदय, साहित्य करुणा, भाव अभिव्यक्ति साझा काव्य संग्रहों में अपनी काव्य प्रतिभा दिखाई। कई लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, इनमें कारवां, साहित्य कलश, दीप देहरी पर, लघुत्तम महत्तम, सामयिक लघुकथाएं, प्रेम विषयक लघुकथाएं, लघुकथा रजत शृंखला, लघु कथा महाविशेषांक कलश व लेख संकलन ‘पल्लव’ प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हुईं। साहित्य शिल्पी, काव्य प्रत्यूषा, मातृभाषा उन्नयन, साहित्यकार स्वाभिमान, कलम भूषण आदि सम्मान से विभूषित हैं। विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हैं।

काव्य मंचों पर सौंदर्य उड़ेलतीं कवयित्री भारती शर्मा नगला डालचंद चंद्रविहार कालोनी की भारती शर्मा त्रैमासिक हिंदी साहित्यिक पत्रिका की प्रबंध संपादक हैं। साथ ही काव्य व लघु कथा साहित्य की समृद्धशाली परंपरा की लेखिका व कवयित्री हैं। टीवी चैनल के चर्चित काव्य शो वाह भाई वाह में काव्य पाठ कर सराहना बटोर चुकी हैं। उनका लघु कथा संग्रह-‘एक थी गुड्डी’ काफी चर्चित रहा। इसके अलावा शुभ तारिका, हम सब साथ-साथ, समय सुरभि अनंत, अमरावती मंडल, प्रयास, शिवम, विनायक, विभोम स्वर समेत विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में उनकी कविता, लघु कहानी व लेख प्रकाशित होते रहे हैं। अभिनव प्रयास में स्तंभ कतरा-कतरा चयन दृष्टि’ का नियमित प्रकाशन होता है। अनेक संस्थाओं की ओर से समय-समय पर सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलनों में गीत-गजल कवयित्री के रूप में शिरकत करती हैं।

हिंदी न केवल भाषा है, बल्कि हर भारतीयों का गौरव है। हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को देश के प्रत्येक राज्य में विशेष सम्मान मिलना चाहिए। कामकाज में भी हिंदी का प्रयोग करें।

मोक्षा भारद्वाज, छात्रा

हिन्दी हमारी पहचान है और हमें इसे बचाए रखना चाहिए। यह हमारी मातृभाषा है और हमें इसे गर्व से बोलना चाहिए। हिन्दी दिवस हमें इसके महत्व को समझने का अवसर देता है।

निश्चल, छात्र

हिन्दी दिवस पर हमें अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। हमें हिन्दी में लिखने, पढ़ने और बोलने का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारी मातृभाषा और मजबूत होगी।

दुष्यंत उपाध्याय, छात्र

हिन्दी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हिन्दी दिवस हमें इसके महत्व को समझने और इसे बढ़ावा देने का अवसर देता है।

डॉ. विकास कुमार

हिन्दी दिवस हमें अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना जगाता है। हमें हिन्दी में अपनी बात कहने का अभ्यास करना चाहिए और इसे अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए।

यश कुमार

हिन्दी हमारी मातृभाषा है और हमें इसे सम्मान देना चाहिए। हिन्दी दिवस हमें इसके महत्व को समझने और इसे बढ़ावा देने का अवसर देता है।

अमन कुमार

हिन्दी दिवस पर हमें अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। हमें हिन्दी में लिखने, पढ़ने और बोलने का अभ्यास करना चाहिए।

प्रियांशु कश्यप

हिन्दी हमारी पहचान है और हमें इसे बचाए रखना चाहिए। हिन्दी दिवस हमें इसके महत्व को समझने और इसे बढ़ावा देने का अवसर देता है।

अतुल सैनी

हिन्दी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हिन्दी दिवस हमें इसके महत्व को समझने का अवसर देता है।

अरुण

हिन्दी दिवस पर हमें अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना जगानी चाहिए। हमें हिन्दी में लिखने, पढ़ने और बोलने का अभ्यास करना चाहिए।

विवेक कुमार

हिन्दी हमारी मातृभाषा है और हमें इसे सम्मान देना चाहिए। हिन्दी दिवस हमें इसके महत्व को समझने का अवसर देता है।

जतिन कुमार

हिन्दी हमारी पहचान है और हमें इसे बचाए रखना चाहिए। हिन्दी दिवस हमें इसके महत्व को समझने का अवसर देता है।

अभिजीत

मारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को देश के प्रत्येक राज्य में विशेष सम्मान मिलना चाहिए। हम हिंदी को समर्पित होकर उसके सम्मान के लिए कार्य करें।

गुंजन

हिंदी हमारी न केवल राष्ट्र भाषा व मातृभाषा है, अपितु यह हमारी आत्मा की भी भाषा है, जो समूचे भारत की सभ्यता, संस्कृति व विविधता को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने में सर्वथा सक्षम है।

खुशी

हिन्दी दिवस पर हमें अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना जगानी चाहिए। हमें हिन्दी में अपनी बात कहने का अभ्यास करना चाहिए।

अल्पना वार्ष्णेय

हिंदी को हम सभी को बढ़ावा देना होगा, हिंदी से हमारी पहचान है और हिंदी हिन्दुस्तान के दिलों में बसती है। आज जिस प्रकार से नई पीढ़ी हिंदी को भूलती जा रही है।

भारती

आज की युवा पीढ़ी हिंदी साहित्य से जुड़कर समाज को हिंदी के प्रति जागरूक करने का कार्य करे, तभी हिंदी हमारे दिलों में आएगी। हिंदी हमें तरक्की और सामाजिक जीवन का रास्ता दिखाती है।

प्रतिष्ठा

हिन्दी हमारी पहचान है और हमें इसे बचाए रखना चाहिए। हिन्दी दिवस हमें इसके महत्व को समझने का अवसर देता है। युवाओं को हिंदी से जुड़ना चाहिए।

कविता

हिन्दी दिवस पर हमें अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। हमें हिन्दी में अपनी बात कहने का अभ्यास करना चाहिए। नई पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करना होगा।

खुशबू

हिंदी विश्व की सर्वाधिक सटीक व व्याकरणसम्मत भाषा है। यह न सिर्फ भाषा मात्र है, अपितु यह करोड़ो करोड़ भारतवंशियों के अंतःकरण का अनुपम निनाद है।

काजल

हम सभी हिंदी माध्यम से पढ़े हैं और आज की युवा पीढ़ी को हिंदी के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए। लोगों के दिलों में मातृ भाषा की अलख जगानी होगी।

वंशिका

हिंदी से हमारी पहचान है। हम देखते हैं कि शुरू से ही बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है, इससे कहीं न कहीं हम अपनी मातृ भाषा को पीछे छोड़ रहे हैं।

खुशबू कुमारी

हिन्दी दिवस हमें अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पण दिखाने का अवसर देता है। हमें हिन्दी में अपनी बात कहने का अभ्यास करना