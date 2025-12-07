कद्दावर नेता रामवीर के घर आज से शादी समारोह, कौन है इकलौते बेटे से शादी कर रहीं निधि, क्यों इतने चर्चे

संक्षेप: मायावती की सरकार में उर्जा और अन्य विभागों को मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय के इकलौते बेटे चिराग विवाह बंधन में बधने जा रहे हैं। उनकी शादी निधि शारस्वत के साथ मंगलवार को होगी। इसे लेकर खूब चर्चे हो रहे हैं।

यूपी के कद्दावर नेता और मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय के बेटे चिरागवीर उपाध्याय मंगलवार 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आज यानी रविवार से रामवीर के घर शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। रामवीर के बेटे चिरागवीर की शादी निधि सारस्वत के साथ होने जा रही है। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। निधि को लेकर खूब चर्चे हो रहे हैं। दरअसल निधि कथावाचक हैं और पहले से बहुत मशहूर हैं।

अलीगढ़ के सासनीगेट निवासी निवासी निधि अपनी बहन नेहा के साथ कथा और भजन गाती हैं। 26 जून 1997 को जिले के उदयपुर गांव में जन्मीं निधि श्रीमद्भगवद् गीता, रामायण और भागवत कथा की प्रसिद्ध उपदेशक हैं। दोनों बहनों को ‘युगल जोड़ी’ के रूप में जाना जाता है। निधि की शुरूआती पढ़ाई चिरंजीलाल गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई। महज आठ वर्ष की आयु में पहली बार श्रीमद्भागवत गीता का पाठ किया था।

इसके बाद उन्होंने रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका प्रचार शुरू किया। निधि द्वारा कथाएं और भजन यूके, यूएसए सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके अलावा भक्ति गीतों की एलबम भी रिलीज हो चुकी हैं। कथावाचक जया किशोरी की तरह सोशल मीडिया पर उनके काफी फॉलोवर्स हैं।

विदेशों में मिल चुका है सम्मान निधि को यूके संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भगवद गीता विद्वान पुरस्कार, लंदन के मेयर द्वारा शांति और सद्भाव पुरस्कार और भारत में राइजिंग डॉटर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं निधि और नेहा युगल सरकार फाउंडेशन’ (वाईएसएफ) के जरिए मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण के लिए कार्यरत है।

मैं राधावल्लभ की, राधारानी मेरी हैं, से मिली प्रसिद्धी 'मैं राधावल्लभ की, राधारानी मेरी हैं' और 'भजो रे मन गोविंदा' जैसे भजनों से निधि ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। पारिवारिक सूत्रों की मानें तो निधि सारस्वत और चिराग 2020 से एक-दूसरे को जानते हैं। अलीगढ़ में आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों का आध्यात्म की ओर झुकाव भी उनके एक साथ आने की एक मुख्य वजह बताई जा रही है।