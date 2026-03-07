ऊपरकोट जामा मस्जिद मामले में तत्कालीन सहायक नगरायुक्त सहित दो को सम्मन
मस्जिद कमेटी मैनेजर व सहायक नगरायुक्त को 28 मार्च को रखना होगा अपना पक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा जामा मस्जिद को लेकर अदालत में दायर की थी याचिका, दावा, मस्जिद को बौद्ध स्तूप व अन्य धार्मिक स्थल बताया गया
अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता
एतिहासिक ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद से जुड़े मामले में अदालत ने सहायक नगरायुक्त सहित दो को सम्मन जारी किया है। तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त प्रयागराज में एसीएम के पद पर तैनात हैं। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए मस्जिद कमेटी के मैनेजर पर तत्कालीन सहायक नगरायुक्त को 28 मार्च को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। बता दें कि जिले के एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा पूर्व में जामा मस्जिद को बौद्ध स्तूप व अन्य धार्मिक स्थल होने का दावा करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।
आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव गौतम ने जनवरी 2025 में अदालत में एक याचिका दायर की थी। दायर याचिका में दावा किया गया था कि ऊपरकोट इलाके में स्थित जामा मस्जिद का स्थान पूर्व में एक बौद्ध स्तूप व अन्य धार्मिक स्थल था। अदालत ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों से आख्या मांगी थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर ऊपरकोट जामा मस्जिद कभी मस्जिद नहीं रही है। मुगल शासकों ने इसका इतिहास बदल दिया है, यह कभी राजा कोल की राजधानी हुआ करती थी। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन ने प्रकरण में विपक्षी सहायक नगरायुक्त ठाकुर प्रसाद और जामा मस्जिद कमेटी के मैनेजर एम. सूफियान को सम्मन जारी किया है। दो विपक्षी पक्षों को 11 बजे से अपना-अपना पक्ष रखने को कहा गया है। एसीएम प्रयागराज टीपी सिंह ने बताया कि उनको इस मामले में कोई सम्मन नहीं मिला है।
मुगल शासक बहादुर शाह जफर के वंशज ने भी दी थी प्रतिक्रिया
ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद को लेकर अदालत में चल रहे विवाद में मुगल शासक बादशाह शाह जफर के वंशज प्रिंस याकूब हुबीबउद्दीन तुर्सी भी पूर्व में कूद पड़े थे। इनके द्वारा खुद को आखिरी वंशज बताते हुए मस्जिद पर अपने परिवार का मालिकाना हक होने का दावा किया था। तर्क दिया था कि वह इस मामले में तीसरा पक्ष बनाने के लिए अपील दायर करेंगे।
नगर निगम से मिले आरटीआई के जवाब से शुरू हुआ था विवाद
मैलरोज बाईपास निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशवदेव ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 23 जून 2021 को नगर निगम से जानकारी मांगी थी। पूछा था कि जामा मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है। विवरण दें, प्रतिवर्ष कितना टैक्स लगता है, निर्माण कब हुआ, मस्जिद जिस स्थान पर बनी है। इस जमीन का मालिकाना हक किसका है। इस पर निगम के जनसूचना अधिकारी की तरफ से जवाब दिया गया। जवाब के अनुसार जामा मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी है। निर्माण सार्वजनिक स्थल पर है। निर्माण के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया है। मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी के बाद सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग उठाई थी।
