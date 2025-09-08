नकवी पार्क में बंदरों के आतंक से बढ़ी परेशानी

अलीगढ़ के नकवी पार्क में बंदरों का आतंक इन दिनों चरम पर है। सुबह की सैर को निकलने वाले मॉर्निंग वॉकर्स से लेकर पार्क में घूमने आने वाले बच्चों और बुजुर्गों तक कोई भी इनकी शरारतों और हमलों से बच नहीं पा रहा।

स्मार्ट सिटी योजना के तहत 22 करोड़ रुपए की लागत से निखारे गए नकवी पार्क की हालत कुछ ही महीनों में बिगड़ गई है। सौंदर्यकरण का चमकदार चेहरा अब बंदरों के आतंक और अव्यवस्थाओं से धुंधला पड़ गया है। पार्क में बंदरों का झुंड दिन-प्रतिदिन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।

हिन्दुस्तान समाचार पत्र के अभियान बोले अलीगढ़ के तहत टीम ने रविवार को नकवी पार्क में लोगों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि पिछल 10 दिनों में बंदरों ने 20 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। कभी बुजुर्गों को निशाना बनाकर काट लेते हैं, तो कभी बच्चों के हाथ से खाने-पीने का सामान छीन ले जाते हैं। इतना ही नहीं, महज एक सप्ताह में 50 से अधिक छीना-झपटी की घटनाएं हो चुकी हैं। सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों का सामना जब झुंड में आए बंदरों से होता है तो वे अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो जाते हैं। अंधेरे में स्ट्रीट लाइट खराब होने से स्थिति और खतरनाक हो जाती है। लोगों का कहना है कि बंदरों के डर से बच्चों और महिलाओं का पार्क आना लगभग बंद हो गया है। जिन बुजुर्गों के लिए यह पार्क टहलने का एक सुरक्षित ठिकाना था, अब वे भी घर पर कैद रहने को मजबूर हैं।

बंदरों के आतंक के साथ-साथ पार्क में कई अव्यवस्थाएं भी लोगों को परेशान कर रही हैं। आरओ वॉटर सिस्टम महीनों से खराब पड़ा है। घास की नियमित कटाई न होने से कई हिस्सों में लंबी घास उग आई है, जिससे सांप और कीड़े-मकोड़ों का खतरा भी बढ़ गया है। शौचालय की दुर्दशा है, जहां पानी की सुविधा नदारद है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते बंदरों के आतंक पर काबू नहीं पाया गया तो नकवी पार्क लोगों के लिए डर और दहशत का केंद्र बन जाएगा।

ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च और बंदरों का खतरा अलीगढ़ का नकवी पार्क न केवल हरियाली और खुलापन समेटे हुए है, बल्कि इसके बीच बसा क्राइस्ट चर्च शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इंग्लैंड से आए विशप विल्सन ने 1825 से 1845 के बीच उत्तर भारत में करीब 20 चर्च बनवाए थे। इनमें दिल्ली का सेंट जेम्स (कश्मीरी गेट), आगरा का सेंट जॉर्ज चर्च और अलीगढ़ का क्राइस्ट चर्च विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्हीं को चर्चों का जनक भी कहा जाता है। चर्च के पास बना ईसाई कब्रिस्तान यह दर्शाता है कि अलीगढ़ में ईसाई समाज की मौजूदगी इस निर्माण से पहले भी थी। 32 एकड़ में फैला नकवी पार्क इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है और एएमयू सर्किल के पास खुली हरियाली इस धरोहर की भव्यता को और निखारती है। लेकिन अब इस ऐतिहासिक चर्च के लिए भी बंदरों का आतंक बड़ी चुनौती बन गया है। प्रार्थना और दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु असुरक्षित महसूस करते हैं। बंदर झुंड बनाकर लोगों का सामान छीन लेते हैं और कई बार काट भी लेते हैं। चर्च परिसर और इसके आसपास लगातार हो रही घटनाओं से यहां का माहौल प्रभावित हो रहा है। स्थानीय समाज की मांग है कि चर्च परिसर को भी बंदरों के आतंक से मुक्त कराया जाए, जिससे श्रद्धालु और इस ऐतिहासिक धरोहर का सुरक्षित रूप से आनंद ले सकें।

नकवी पार्क की देखरेख पर सवाल नकवी पार्क के सौंदर्यकरण पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन रखरखाव में लापरवाही साफ दिखाई देती है। लोगों के अनुसार, पार्क की देखरेख में एक कंपनी पहले ही ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है। इसके बावजूद दूसरी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वह भी फेल साबित हो रही है। आरओ वॉटर सिस्टम महीनों से खराब पड़ा है, घास की कटाई नियमित नहीं हो रही। शौचालय गंदगी से भरे हैं और स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। अब बंदरों के आतंक ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। जनता सवाल उठा रही है कि जब करोड़ों की लागत से सौंदर्यकरण हुआ तो फिर रखरखाव में इतनी लापरवाही क्यों। जिम्मेदार कंपनी और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है।

नकवी पार्क में सुरक्षा और सुविधाओं का संकट नकवी पार्क आज शहर के बीचोंबीच बना हरियाली का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यहां की सुविधाएं बदहाल हो चुकी हैं। पार्क में लगे आरओ वॉटर सिस्टम महीनों से खराब हैं, शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं है और साफ-सफाई का अभाव है। लंबे समय से घास न कटने के कारण सांप और कीड़ों का खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी नाममात्र की है। न तो गार्ड की तैनाती है और न ही सीसीटीवी कैमरों की उचित निगरानी। अंधेरे में बंद स्ट्रीट लाइटें लोगों के लिए खतरा बढ़ा रही हैं। सुबह-सुबह या शाम को जब बंदरों का झुंड हमला करता है तो लोग बचाव के लिए पूरी तरह असहाय रहते हैं। लोगों का कहना है कि नकवी पार्क की दुर्दशा से साफ है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद रखरखाव और सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई।

बोले लोग पहले नकवी पार्क टहलने और सुकून पाने की जगह था, लेकिन अब बंदरों के आतंक ने माहौल बिगाड़ दिया है। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। झुंड बनाकर हमला करते हैं और लोगों को घायल कर रहे हैं।

राकेश अग्रवाल

हम रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर आते हैं। लेकिन अब बंदरों की वजह से डर लगता है। पिछले हफ्ते ही एक बंदर ने हाथ से बोतल छीन ली थी। प्रशासन चुप है, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं।

राम बंसल

25 करोड़ रुपए खर्च कर नकवी पार्क का सौंदर्यकरण हुआ, लेकिन रखरखाव शून्य है। बंदरों का आतंक लोगों को रोक रहा है। बच्चों का खेलना बंद हो गया है। नगर निगम को तुरंत बंदरों को पकड़कर सुरक्षित जगह भेजना चाहिए।

विवेक सारस्वत

नकवी पार्क स्मार्ट सिटी योजना का हिस्सा है, लेकिन असलियत में यह बदहाली का उदाहरण बन चुका है। बंदरों का आतंक, गंदगी, पानी की किल्लत और शौचालय की खराब हालत मिलकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह स्थिति शर्मनाक है।

मनीष वर्मा, संस्थापक, योगा योद्धा ग्रुप

सुबह सैर के दौरान बंदरों के झुंड लोगों को घेर रहे हैं। मोबाइल और खानपीन की चीजें छीनने लगे है। अब रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोग डर के कारण पार्क जाने से कतराने लगे हैं।

मुकेश

हमारी कॉलोनी के कई महिलाएं पार्क जाना बंद कर चुकी हैं। बंदरों का हमला लगातार बढ़ रहा है। यह पार्क कभी महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित जगह था, लेकिन अब यह डर का केंद्र बन चुका है।

सौम्या

पार्क में लाइटें खराब हैं और घास लंबी हो गई है। अंधेरे में बंदरों का हमला और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। प्रशासन सिर्फ सौंदर्यकरण के दावे करता है लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। हमें तुरंत राहत चाहिए।

वैष्णवी

बंदर लोगों के हाथ से सामान छीन रहे हैं। वे इतने आक्रामक हो चुके हैं कि अब इंसानों से बिल्कुल नहीं डरते। पार्क में जाना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। हालात संभालना अब बेहद जरूरी हो गया है।

शिव

रविवार को लोग परिवार के साथ पार्क में घूमने आते हैं। लेकिन बंदर लोगों को घेर लेते हैं। बच्चों को चोट आ जाती है। इस तरह की स्थिति में कोई भी परिवार पार्क आना पसंद नहीं करेगा।

राजीव रामसन

बंदरों के हमले अब रोज की बात हो गए हैं। पिछले 10 दिनों में कई लोग घायल हुए। नगर निगम और जिला प्रशासन आंख बंद किए बैठे हैं। अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है।

ईशु

यहां आने वाले लोग मानसिक रूप से डरे रहते हैं। बंदरों के झुंड अचानक हमला कर देते हैं। कोई भी सुकून से टहल या योग नहीं कर पाता। पार्क अब तनाव और असुरक्षा का प्रतीक बन गया है। प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है।

राजीव

बंदरों ने पिछले हफ्ते कई लोगों पर हमला किया। ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। पार्क में कोई सुरक्षा गार्ड या उपाय नहीं है। प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

संजीव कुमार

छोटे बच्चे पार्क जाने से डरते हैं। बंदर उनके हाथ से टॉफी और खाने का सामान छीन लेते हैं। इतने खतरनाक हालात देखकर लगता है कि यहां आने का कोई मतलब नहीं बचा। स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

राहुल यादव

नकवी पार्क का नाम सुनकर ही लोग अब पीछे हटने लगे हैं। बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि महिलाएं और बुजुर्ग वहां जाना बंद कर चुके हैं। नगर निगम को तुरंत अभियान चलाना चाहिए।

संजय स्वदेसी

बंदर सिर्फ सामान नहीं छीनते, लोगों को घायल भी कर रहे हैं। कई लोगों को इंजेक्शन लगवाने पड़े। हर दिन डर का माहौल है। यह पार्क अब आराम नहीं खतरे की जगह बन गया है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

सजल

हमने कई बार शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन ने आंखें मूंद ली हैं। नकवी पार्क अब डरावनी जगह बन चुकी है। यहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आते हैं। जल्द कार्रवाई जरूरी है।

ललित कुमार

स्मार्ट सिटी का असली चेहरा नकवी पार्क दिखा रहा है। दिखावे पर करोड़ों खर्च हुए लेकिन सुरक्षा और रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं। बंदरों के आतंक ने पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया है।

आरती मित्तल

पिछले दिनों देखा कि बंदरों ने एक बुजुर्ग को बुरी तरह घायल कर दिया। यह स्थिति बेहद गंभीर है। प्रशासन का इंतजार करना अब खतरनाक है। तुरंत कदम उठाना जरूरी है।

शालिनी मित्तल

घास इतनी लंबी हो गई है कि उसमें कीड़े-मकोड़े और सांप छिप सकते हैं। ऊपर से बंदरों का आतंक। लोग पार्क में सुरक्षित महसूस नहीं करते। यह हालत देखकर शर्म आती है कि इसे स्मार्ट सिटी का हिस्सा बताया गया था।

पुनीत मित्तल

शौचालय की हालत बहुत खराब है। पानी नहीं है, सफाई नहीं है। ऊपर से बंदरों का आतंक। पार्क आना अब सजा जैसा हो गया है। लोग मजबूरी में घरों में कैद हैं। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान ही नहीं देते।

विजय माहेश्वरी

बंदरों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि लोग अब खुद को बचाने के लिए डंडे लेकर पार्क जाते हैं। यह कोई समाधान नहीं है। प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी होगी वरना हालात और बिगड़ेंगे।

समर्थ

बंदरों के आतंक को लेकर हमने कई बार शिकायत की लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। यह ढीलापन आने वाले दिनों में बड़ा हादसा करा सकता है। इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।

आशुतोष