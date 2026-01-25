कर्तव्य पथ पर करतब दिखाएगा कछोटपुरा का लाल

संक्षेप: दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस बार इगलास के गोंडा कस्बे के गांव कछोटपुरा का एक एसएसबी जवान टीम डेयरडेविल में शामिल होकर स्टंट दिखाएगा। इसके लिए वे अपनी टीम के साथ रिहर्सल कर रहे हैं।

तहसील क्षेत्र के ग्राम कछोटपुरा निवासी एसएसबी बटालियन टीम डेयरडेविल के जवान ओमवीर सिंह

गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में करतब दिखाएंगे। इसके बुलट मोटरसाइकिल पर दस साथियों के साथ स्टंट दिखाने का मौका मिल रहा है। ओमवीर सिंह ने बताया कि कर्तव्य पथ पर दस मिनट के लिए 10 साथियों के साथ स्टंट दिखाने का मौका पहली बार मिल रहा है। यह मेरे लिए सम्मान और गौरव की बात है। उसके गांव वालों का कहना है कि 26 जनवरी को कैप्फ नाम से एक बुलेट पर 10 जवानों की पार्टी का कमान संभालते हुए गांव के सिपाही ओमवीर सिंह पर हमें गर्व है।

टीम में क्या है खास सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 'डेयरडेविल्स' टीम गणतंत्र दिवस परेड में अपने साहसी मोटरसाइकिल स्टंट के लिए प्रसिद्ध एक एलीट टीम है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी शामिल हैं। यह टीम कर्तव्य पथ पर उच्च गति संरचनाओं, मानव पिरामिड और संतुलन-आधारित करतबों का प्रदर्शन करती है, जो सुरक्षा बलों के अनुशासन, साहस और शारीरिक कौशल को दर्शाती है।

मुख्य विशेषताएं: प्रदर्शन: मोटरसाइकिल पर जटिल 'लोटस' (कमल) जैसी संरचनाएं और करतब।

महिला सशक्तिकरण: इसमें शामिल महिला राइडर्स अपनी बहादुरी और सटीकता से सशक्तिकरण का संदेश देती हैं।

रिहर्सल: गणतंत्र दिवस के भव्य प्रदर्शन के लिए कर्तव्य पथ पर कड़ी मेहनत और कड़ा प्रशिक्षण।