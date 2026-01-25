Hindustan Hindi News
कर्तव्य पथ पर करतब दिखाएगा कछोटपुरा का लाल

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस बार इगलास के गोंडा कस्बे के गांव कछोटपुरा का एक एसएसबी जवान टीम डेयरडेविल में शामिल होकर स्टंट दिखाएगा। इसके लिए वे अपनी टीम के साथ रिहर्सल कर रहे हैं।

Jan 25, 2026 05:19 pm ISTSunil Kumar हिन्दुस्तान
तहसील क्षेत्र के ग्राम कछोटपुरा निवासी एसएसबी बटालियन टीम डेयरडेविल के जवान ओमवीर सिंह

गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में करतब दिखाएंगे। इसके बुलट मोटरसाइकिल पर दस साथियों के साथ स्टंट दिखाने का मौका मिल रहा है। ओमवीर सिंह ने बताया कि कर्तव्य पथ पर दस मिनट के लिए 10 साथियों के साथ स्टंट दिखाने का मौका पहली बार मिल रहा है। यह मेरे लिए सम्मान और गौरव की बात है। उसके गांव वालों का कहना है कि 26 जनवरी को कैप्फ नाम से एक बुलेट पर 10 जवानों की पार्टी का कमान संभालते हुए गांव के सिपाही ओमवीर सिंह पर हमें गर्व है।

टीम में क्या है खास

सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 'डेयरडेविल्स' टीम गणतंत्र दिवस परेड में अपने साहसी मोटरसाइकिल स्टंट के लिए प्रसिद्ध एक एलीट टीम है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी शामिल हैं। यह टीम कर्तव्य पथ पर उच्च गति संरचनाओं, मानव पिरामिड और संतुलन-आधारित करतबों का प्रदर्शन करती है, जो सुरक्षा बलों के अनुशासन, साहस और शारीरिक कौशल को दर्शाती है।

मुख्य विशेषताएं:

प्रदर्शन: मोटरसाइकिल पर जटिल 'लोटस' (कमल) जैसी संरचनाएं और करतब।

महिला सशक्तिकरण: इसमें शामिल महिला राइडर्स अपनी बहादुरी और सटीकता से सशक्तिकरण का संदेश देती हैं।

रिहर्सल: गणतंत्र दिवस के भव्य प्रदर्शन के लिए कर्तव्य पथ पर कड़ी मेहनत और कड़ा प्रशिक्षण।

यह प्रदर्शन एकता, ताकत और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पण को उजागर करता है। यह टीम भारतीय अर्धसैनिक बलों के सबसे आकर्षक प्रदर्शनों में से एक है, जो दर्शकों को अपनी साहसिक करतबों से रोमांचित करती है।

