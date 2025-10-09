The roof of a house collapsed in Gonda, Aligarh, leaving a pregnant woman buried under the debris. अलीगढ़ के गोंडा में मकान की छत गिरी, कमरे में लेटी गर्भवती मलबे में दबी, Aligarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsअलीगढ़The roof of a house collapsed in Gonda, Aligarh, leaving a pregnant woman buried under the debris.

अलीगढ़ के गोंडा में मकान की छत गिरी, कमरे में लेटी गर्भवती मलबे में दबी

गोंडा के कस्बा टंकी मोहल्ले में गुरुवार सुबह नौ बजे मकान की छत गिर जाने से गर्भवती महिला दब गई। सुबह नौ बजे अचानक मकान की छत गिर गई। कमरे में लेटी हुई गुड़िया देवी पत्नी वीरपाल उम्र 31 वर्ष छत के मलबे में दब गई।अचानक कमरे की छत गिर गई।

Sunil Kumar हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 01:39 PM
share Share
Follow Us on
अलीगढ़ के गोंडा में मकान की छत गिरी, कमरे में लेटी गर्भवती मलबे में दबी

गोंडा के कस्बा टंकी मोहल्ले में गुरुवार सुबह नौ बजे मकान की छत गिर जाने से गर्भवती महिला दब गई। सुबह नौ बजे अचानक मकान की छत गिर गई। कमरे में लेटी हुई गुड़िया देवी पत्नी वीरपाल उम्र 31 वर्ष छत के मलबे में दब गई।अचानक कमरे की छत गिर गई। छत का मलबा कमरे के अंदर लेटी गर्भवती के ऊपर गिर गया। जिससे महिला उसमें दब गई। घायल अवस्था में उसे मलबे से निकाल कर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के गोंडा स्थित टंकी मोहल्ले में पति वीरपाल बरामदे था और नौ माह की गर्भवती गुड़िया कमरे के अंदर लेटी हुई थी। सुबह नौ बजे अचानक मकान की छत गिर गई। कमरे में लेटी हुई गुड़िया छत के मलबे में दब गई।पड़ोस के लोग महिला को मलबे से निकाल अस्पताल ले गए, जहां से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। महिला के शरीर पर चोटें आईं हैं। जिसका उपचार चल रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री रजत उपाध्याय ने पीड़ित को मुआवजे देने की मांग की है।

Aligarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।